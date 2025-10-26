Sfântul Mare Mucenic Dimitrie: Peste 250.000 de români își serbează onomastica

Cei mai mulți, 205.171, poartă numele Dumitru, alți 6.742 se numesc Mitică, iar 6.326 Dimitrie.

Potrivit Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, sunt români care poartă nume precum Dumitruș, Dumitruț, Milache, Mituț sau Mituș.

În ceea ce le privește pe românce, sunt 19.884 care poartă numele Dumitra, 7.534 Dumitrița, 1.710 Mița, dar sunt și nume precum Dumitrina, Mitra sau Mitica.

(sursa: Mediafax)