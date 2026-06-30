Uniunea Europeană modifică regulile de import: Produsele SHEIN și Temu se scumpesc

Uniunea Europeană încearcă să reducă avantajul competitiv al marilor platforme chineze de comerț online, după ce acestea au inundat piața europeană cu produse ieftine expediate direct către consumatori. Noile reguli, care intră în vigoare în luna iulie, elimină unul dintre principalele mecanisme fiscale care au contribuit la expansiunea accelerată a acestor companii, mai scrie Euronews.

Peste două miliarde de colete ajung anual în UE

Până în prezent, produsele cu o valoare declarată de sub 150 de euro puteau intra în Uniunea Europeană fără plata taxelor vamale, în baza așa-numitei excepții „de minimis”. Acest sistem a fost folosit pe scară largă de platforme precum SHEIN, Temu și AliExpress, care trimit direct din China către cumpărătorii europeni miliarde de colete cu valoare redusă. Potrivit estimărilor autorităților europene, aproximativ două miliarde de astfel de pachete ajung anual în Uniunea Europeană.

Platforma online Shein. Sursa foto: Hepta

Mai mult, autoritățile estimează că până la 65% dintre aceste colete sunt subevaluate sau declarate incorect, ceea ce le permite să evite o parte din taxele de import și unele controale aplicabile mărfurilor introduse pe piața europeană.

Taxe noi pentru importurile ieftine

Începând din luna iulie, coletele cu valoare redusă vor fi supuse unei taxe vamale fixe de 3 euro, la care se pot adăuga alte costuri în funcție de categoria produselor din colet. În același timp, platformele online vor deveni, în mod implicit, responsabile pentru siguranța produselor pe care le comercializează în Uniunea Europeană. Până acum, o parte din această responsabilitate revenea consumatorilor sau importatorilor individuali. Comisia Europeană consideră că noile reguli vor contribui la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pentru comercianții europeni și vor îmbunătăți nivelul de protecție al consumatorilor.

Produse mai scumpe și livrări mai lente

Pentru cumpărători, modificările ar putea însemna produse ceva mai scumpe și termene de livrare mai lungi. În ultimii ani, succesul platformelor chineze s-a bazat în mare măsură pe prețurile foarte mici și pe livrarea directă din China, avantaj facilitat inclusiv de scutirea de taxe pentru coletele cu valoare redusă.

Sortare de colete în China. Sursa foto: X

În paralel, autoritățile europene și organizațiile pentru protecția consumatorilor au atras atenția asupra riscurilor generate de acest model de afaceri, invocând existența unor produse nesigure, prezența unor substanțe toxice, mărfuri contrafăcute și impactul asupra mediului provocat de transportul individual al miliardelor de colete expediate pe cale aeriană. Prin eliminarea acestei portițe fiscale, Uniunea Europeană urmărește să reducă avantajul de cost al marilor platforme asiatice și să creeze condiții mai echitabile pentru retailerii europeni, care respectă deja obligațiile fiscale și standardele de siguranță impuse pe piața comunitară.

(sursa: Mediafax)