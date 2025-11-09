Sicriul domnitorului Grigore Alexandru Ghica, depus la Palatul Cotroceni

Sicriul său a fost depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

Momentul face parte dintr-un program de ceremonii oficiale și comemorative organizate între 8 și 12 noiembrie, cu prilejul repatrierii domnitorului, la 168 de ani de la moartea sa.

Publicul va avea acces la Complexul „Palat Cotroceni” pentru a aduce un omagiu fostului domnitor până la ora 20.00, pe baza unui act de identitate.

Pentru a intra în Complexul Cotroceni, vizitatorii vor trece printr-un control de securitate, atât personal, cât și al bagajelor, la cererea personalului de pază.

Accesul se face pe la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1-3), iar ieșirea se realizează prin poarta principală de pe Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Nu este permisă intrarea în clădire cu flori sau lumânări, iar acestea nu pot fi depuse direct la catafalc. Cei care doresc pot lăsa florile sau lumânările în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele care vin să aducă un omagiu sunt rugate:

-să urmeze regulile de ordine interioară și să coopereze cu echipele Serviciului de Protecție și Pază în timpul verificărilor

-să respecte programul stabilit, traseul impus și instrucțiunile personalului Administrației Prezidențiale și ale SPP

-să nu aducă obiecte personale precum cărți, scrisori, fotografii, ilustrate sau documente

La sosirea cortegiului funerar au fost prezenți managerul ONB, Daniel Jinga, reprezentanți ai Jandarmeriei Române, instituție înființată chiar în timpul domniei lui Ghica, precum și membri ai Familiei Ghica, printre care Mihai Ghica, descendent al domnitorului.

Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica au fost aduse vineri din Franța, de la cimitirul din Le Mee-sur-Seine, după o slujbă religioasă la care au luat parte reprezentanți ai familiei, ambasadorul României la Paris, Ioana Bivolaru, generalul Andre Petillot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, și oficiali ai Jandarmeriei Române.

În România, ceremoniile vor include momente cu onoruri militare, desfășurate în mai multe orașe, inclusiv București, Focșani și Iași, locul unde domnitorul va fi reînhumat.

Evenimentul a fost organizat de Jandarmeria Română și Familia Ghica, în parteneriat cu Opera Națională București, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Vrancea, Primăria Focșani, Televiziunea Română, TAROM și Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Ambasadei României la Paris.

Sicriul va fi luni la Muzeul Vrancei din Focșani

Sicriul domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, repatriat la 168 de ani de la moartea sa, va fi depus luni la Muzeul Vrancei din Focșani.

Primăria Focșani a anunțat că orașul va fi una dintre opririle simbolice ale cortegiului funerar. De la ora 14.00, în Piața Unirii din Focşani, este programat un ceremonial militar și religios pentru a aduce un ultim omagiu Domnului Moldovei.

„Municipiul Focșani a fost ales datorită legăturilor istorice cu familia domnului - aici trăiește descendentul său, Mihai Ghyka, dar și a însemnătății deosebite pe care o are acest oraș în istoria națională și în tradiția Jandarmeriei Române”, transmite primăria.

Evenimentul va fi marcat de prezența Gărzii de Onoare și a Drapelului de Luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iat atmosfera va fi întregită de muzica militară reprezentativă a Jandarmeriei Române.

După ceremonial, cortegiul se va deplasa până la Muzeul Vrancei, unde sicriul va fi depus pe un catafalc şi va putea fi vizitat de public până miercuri, 12 noiembrie 2025, când va fi reluată deplasarea către Iași.

„În semn de respect şi recunoştinţă, persoanele care doresc, vor putea depune jerbe sau coroane de flori în locul special amenajat de la Muzeul Vrancei. Acestea vor fi ulterior transportate şi depuse la mormântul Domnului Moldovei, după ceremonia de reînhumare de la Iaşi”, anunță autoritățile locale.

Cine a fost Grigore Alexandru Ghica

Grigore Alexandru Ghica a fost domn al Moldovei între anii 1849 și 1856 și una dintre personalitățile cele mai vizionare ale secolului al XIX-lea.

El a deschis drumul Unirii Principatelor și a susținut principii care au stat la baza societății moderne, precum libertatea, justiția socială și demnitatea.

Grigore Alexandru Ghica a promovat reforme importante, printre care dezrobirea romilor, abolirea cenzurii, dezvoltarea serviciilor publice și adoptarea unui model de guvernare inspirat din marile democrații ale Europei.

Evenimentul de astăzi, de depunere a sicriului domnitorului, este un gest de recunoștință națională, în amintirea unui lider care a pus bazele statului român modern.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)