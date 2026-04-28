Siegfried Mureșan avertizează că statele care ignoră reformele riscă blocarea finanțării

Parlamentul European a votat astăzi ca următorul buget pe șapte ani al blocului comunitar să fie cu 10% mai mare decât propunerea Comisiei Europene, ceea ce ar ridica cheltuielile UE la peste două trilioane de euro.

Raportul a fost elaborat de Siegfried Mureșan (PPE) și Carla Tavares (S&D).

„În primul rând, conține suficiente resurse pentru noile priorități ale Uniunii Europene, securitatea și apărarea pe de-o parte și competitivitatea de cealaltă parte. În al doilea rând, conține creșteri semnificative și respingerea tăierilor făcuse inițial de către Comisia Europeană pentru Politica Agricolă Comună și pentru Politica de Coeziune”, a spus Siegfried Mureșan.

Statele care nu implementează reforme riscă să piardă fonduri europene

„Contează suma, dar contează și condițiile în care vin banii, de aceea trebuie să învățăm și din experiența Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență. Legătura dintre investiții și reforme va deveni realitate la bugetul Uniunii Europene, dar ea trebuie legiferată într-un fel în care statele membre să poată, dacă implementează reforme cu bună credință, să-și acceseze resursele, dar este evident că implementarea reformelor devine o condiție pentru accesarea fondurilor europene în viitor și evident că orice stat membru care își alege de bună voie Guverne care se opun reformelor, practic se angajează să piardă fonduri europene în următorii ani. Fără reforme nu se vor putea absorbi fonduri europene în perioada 2028-2034”, a declarat Mureșan.

Mureșan a dat ca exemplu Ungaria, unde, potrivit acestuia, peste 20 de miliarde de euro sunt blocate, inclusiv din mecanismul de redresare și din fondurile structurale și de coeziune.

El a avertizat că situații similare pot apărea în orice stat membru care nu respectă regulile și valorile Uniunii Europene sau nu implementează reformele asumate.

„Orice stat membru al Uniunii Europene care va avea un guvern care va ataca valori europene, care va ataca reguli și legi europene, care nu va implementa reformele pe care și le-a asumat, adică orice stat membru al Uniunii Europene care va semna un acord de coaliție care va include reforme, după care îl va încălca ziua următoare, riscă blocarea totală a fondurilor europene în următorii ani. Noi nu ne dorim acest lucru pentru niciun stat membru al Uniunii Europene, dar așa cum Viktor Orban și-a dus țara în sărăcie și în izolare economică în ultimii ani, acest risc există pentru orice stat membru care alege în mod voluntar un guvern antieuropean care va ataca legi și reguli europene”, a precizat Mureșan.

România, beneficiar net al fondurilor UE

Mureșan a subliniat și beneficiile financiare ale apartenenței României la Uniunea Europeană.

„De când România a aderat la UE până astăzi, am contribuit cu aproximativ 35 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și am absorbit aproximativ 110 miliarde de euro. Pentru fiecare euro plătit, am absorbit peste 3 euro înapoi”, a spus acesta.

