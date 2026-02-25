Sindicalişti din educaţie şi studenţi protestează în faţa Palatului Cotroceni

Alături de cadre didactice şi personal din învăţământ sunt prezenţi şi studenţi de la Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.



Sindicaliştii folosesc megafoane şi vuvuzele şi afişează pancarte pe care scrie: "Performanţa se susţine, nu se sancţionează", "Nu mai penalizaţi meritul pentru a acoperi impostura", "Minister fără ministru, educaţiei fără buget, Domnule preşedinte, ce mai faceţi?".



Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" au anunţat că vor organiza o adunare publică pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, pe motiv că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.



Acţiunea are loc între orele 11:30 - 14:00, pe trotuarul adiacent Statuii Leu din Bulevardul Geniului.



S-a anunţat participarea a 500 de persoane.



Trei sferturi (74,7%) dintre angajaţii din învăţământ afirmă că sunt dispuşi să participe la o grevă, relevă un sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", în perioada 14 - 31 ianuarie.



Conform sondajului remis AGERPRES, 70,5% dintre respondenţi consideră că măsurile guvernamentale impuse de Guvernul Bolojan au avut un impact foarte negativ asupra activităţii lor, iar 74,7% sunt dispuşi să participe la grevă. De asemenea, 71,7% dintre subiecţii cercetării sunt pregătiţi să participe la protestele de stradă organizate local.



În prima etapă, programată pentru luna martie, având în vedere că 53,6% dintre cei dispuşi să protesteze susţin acţiuni în perioada simulărilor examenelor naţionale, Colegiul liderilor FSE "Spiru Haret" a decis declanşarea unui referendum naţional pentru neparticiparea la aceste activităţi/grevă.



Conform sursei citate, în cazul în care Guvernul nu va reveni asupra măsurilor "anti-educaţie" până în aprilie, federaţia intenţionează să organizeze un referendum pentru declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai.