Singh Bhupinder, managerul Spitalului din Caransebeş, arestat preventiv pentru luare de mită

În dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi comerciale (D.I.), pentru infracţiunea de dare de mită.



Conform DNA, la data de 4 mai 2025, Singh Bhupinder ar fi acceptat promisiunea, direct şi pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăţi comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, şi anume atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, a unui contract de achiziţie publică cu societatea menţionată anterior constând în lucrări de reparaţii la etajul şase al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, în valoare de 900.400 lei, fără TVA.



Joi, au fost efectuate percheziţii domiciliare în opt locaţii situate pe raza judeţului Caraş-Severin, dintre care una la sediul unei instituţii publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăţi comerciale.



Cu ocazia efectuării percheziţiilor, organele de anchetă au găsit la domiciliul lui Singh Bhupinder mai multe sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi.



Potrivit unor surse judiciare, Singh Bhupinder este finul lui Ion Mocioalcă, fost parlamentar PSD de Caraş-Severin, în prezent vicepreşedinte al Curţii de Conturi.

Sursa: AGERPRES