Jurnalul.ro Ştiri Observator Sistemul de emitere a rovinietei a picat câteva ore din cauza unor fluctuații de tensiune

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   11:54
Sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului nu a funcționat miercuri dimineață, între orele 2:30 și 7:30, din cauza unor fluctuații majore de tensiune în rețeaua de alimentare cu energie electrică, anunță CNAIR.

Potrivit companiei, întreruperea a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziționate rovinieta și peajul, inclusiv serviciile prin SMS, platformele online și punctele de vânzare din benzinării.

Problemele au fost remediate, iar sistemul a fost repus în funcțiune.

CNAIR precizează că șoferii care nu au putut achiziționa rovinieta în intervalul în care sistemul a fost indisponibil o pot face până la finalul zilei de miercuri, ora 23:59, pentru a evita sancțiunile.

În cazul peajului (tariful de tranzitare a podurilor dunărene), achiziția poate fi făcută până cel târziu joi, ora 23:59.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: rovinieta fluctuatii tensiune sistem picat
