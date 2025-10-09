Sistemul Ro-Alert, abandonat de români. Autoritățile sperie populația prin mesaje exagerate. Avertismentul ministrului Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, avertizează însă că prin dezinstalarea sistemului se pierde accesul la informații esențiale în caz de fenomene extreme. â

"Înțeleg dorința că dacă s-ar fi ajuns să fie o situație mai dificilă, mai dură, să fii sigur că ai luat toate măsurile necesare, ca să nu pui viețile oamenilor la risc. Sigur, și măsurile acestea pot fi reanalizate, adică în momentul în care le-ai luat și vezi că în câteva ore din ziua respectivă nu mai sunt necesare, poți să revii asupra lor.

Noi le-am spus oamenilor să urmărească Ro-Alert-ul pentru că aceea este practic informația obiectivă. Am aflat, din păcate, că o parte semnificativă dintre români și-au dezinstalat practic posibilitatea să mai primească aceste Ro-Alert-uri.

Am avut zone din Dobrogea unde s-au atins aproape valori record pentru această lună, adică unde s-au dat alerte. În mod real, oamenii trebuiau să stea în casă, în mod real, exista un risc pentru ei să iasă în respectivul fenomen extrem.

Până la urmă, oamenii sunt informați, pe urmă pot să-și ia singuri decizii, dar cred că e important pentru absolut oricine să aibă informația, să primească informația, să știe care este informația brută”, a spus Buzoianu, la RFI.

Declarațiile vin în contextul în care, marți și miercuri, autoritățile au închis școlile și au emis mesaje Ro-Alert prin care recomandau bucureștenilor să facă provizii pentru 48 de ore, iar apoi ploaia s-a dovedit a fi relativ normală pentru Capitală.

În alte zone ale țării au fost înregistrate inundații.