Alertă MAE de ultimă oră: Haos în trafic pe rutele spre Italia și Croația. Slovenia a intrat în reparații

MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Slovenia că, pe fondul lucrărilor de reparații și modernizare a principalelor autostrăzi din acest stat, care se vor desfășura pe toată perioada sezonului estival, sunt așteptate restricții de circulație semnificative și timpi de deplasare mai mari.

În acest context, MAE recomandă șoferilor să își planifice deplasările ținând cont de posibile întârzieri, să urmărească informațiile privind condițiile de trafic și, dacă este necesar, să utilizeze rute alternative.

Informații actualizate în timp real cu privire la condițiile de trafic se regăsesc atât pe site-ul Promet, cât și pe aplicația Promet+.

MAE precizează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://ljubljana.mae.ro și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

(sursa: Mediafax)