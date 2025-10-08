Bucureștean care a folosit metoda „șmen” și a înșelat două persoane, reținut

În cursul lunii octombrie, la nivelul Secției 5 Poliție au fost înregistrate două plângeri din partea unor persoane reclamat faptul că au fost înșelate în împrejurări similare, în incinta unor unități comerciale din Sectorul 1.

În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 Poliție au identificat un mod de operare repetitiv, prin care bărbatul ar fi indus în eroare angajatele unor puncte comerciale, sub pretextul schimbării unor bancnote de valoare mare în unele mai mici, reușind să sustragă sume de bani, prin simularea unui schimb legitim și profitând de neatenția personalului.

Astfel, în 16 septembrie, în jurul orei 14.00, individul a mers într-o farmacie din Sectorul 1, solicitând angajatei să îi schimbe două bancnote de 500 de lei în bancnote de valoare mai mică. După ce a primit suma corespunzătoare, în timp ce simula verificarea banilor, acesta ar fi sustras 400 de lei, fără ca victima să observe, apoi a afirmat că s-a răzgândit și a cerut să îi fie returnate bancnotele inițiale. Angajata i le-a înmânat, fără a realiza că o parte din bani a fost deja însușită de către bărbat.

Apoi, pe 1 octombrie, în jurul orei 16.30, în timp ce se afla în incinta unui magazin din același sector, bărbatul a aplicat aceeași metodă: a solicitat schimbarea a două bancnote de 500 lei, primind suma în bancnote mai mici. Profitând de neatenția angajatei și prin manevre rapide, acesta ar fi sustras 500 de lei din suma primită, după care a cerut returnarea bancnotelor mari, sub pretextul că nu mai dorește schimbul. În acest mod, și-ar fi însușit pe nedrept suma respectivă, fără ca persoana vătămată să realizeze în acel moment lipsa.

A fost pus în aplicare un mandat de aducere, miercuri, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 5 Poliție sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (două acte materiale).

Pentru a evita să fiți victima unei astfel de infracțiuni, Poliția Capitalei recomandă să se evite manipularea simultană a mai multor sume de bani (ex: bani predați + bani returnați) fără a finaliza schimbul anterior, să nu returnați bancnotele oferite de client (inițial) înainte ca suma intermediară să fie verificată și restituită integral. Dacă o persoană solicită un schimb și ulterior „se răzgândește”, trebuie făcute verificări vizual și fizic asupra tuturor sumele implicate înainte de a face restituirea. Este necesar a se evita graba sau presiunea de a încheia rapid o tranzacție de schimb — acestea pot fi intenționat induse de autor pentru a crea confuzie. Dacă observați gesturi suspecte în timpul numărării (mișcări rapide, întoarceri cu spatele, dorința de a reține banii un timp), opriți procesul și solicitați reluarea verificării în fața dvs.

Cei care cad victime sau sunt martori ai unor astfel de fapte, trebuie să sesizeze imediat Poliția, apelând numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.

