Șofer urmărit în trafic în Capitală, a refuzat testarea și a fost arestat

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București - Brigada Rutieră au reținut un bărbat, cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În jurul orei 01:45, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere i-au făcut șoferului semnal de oprire pe Șos. Mihai Bravu, la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă. Acesta nu a oprit la semnal, motiv pentru care polițiștii au început urmărirea mașinii pe mai multe străzi.

În timpul deplasării, șoferul respectiv a avariat două autoturisme staționate, precum și propriul autoturism. Polițiștii Brigăzii Rutiere au reușit imobilizarea acestuia, iar la solicitarea de a se supune testării cu aparatele alcooltest, respectiv drugtest, bărbatul a refuzat.

Șoferul a fost dus la sediul Institutului Național Medicină Legală „Mina Minovici” în vederea prelevării de mostre biologice, însă aceasta a refuzat și recoltarea probelor. În cauză a fost întocmit dosar penal conform art.337 din Codul Penal, privind săvârșirea infracțiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

Șoferul a fost reținut de către polițiștii Brigăzii Rutiere și prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 cu propunere de arestare preventivă, ulterior Judecătoria Sectorului 4, dispunând măsura arestării preventive a acestuia pentru 30 de zile.

Numai în ultimele 24 de ore, pe raza municipiului București, polițiștii Brigazii Rutiere au constatat 5 infracțiuni pentru conducere sub influența substanțelor interzise, plus o infracțiune pentru deținere de substanțe interzise și 2 infracțiuni pentru conducere sub influența alcoolului. De asemenea, de la începutul anului 2023 și până în prezent, la nivelul Brigăzii Rutiere au fost constatate circa 400 de infracțiuni de conducere sub influența substanțelor interzise, aproximativ 40 de infracțiuni pentru deținere de substanțe psihoactive, precum și circa 500 de infracțiuni de conducere sub influența alcoolului.

(sursa: Mediafax)