Va fi lumea auto dominată de China? Demonstrație de forță fără precedent la Shanghai

Acum 20 de ani când am pășit pragul primului mare salon internațional am rămas mut de emoție. Geneva International Motor Show era ceva impunător pe atunci, se întindea pe două hale gigantice și aduna pe toată lumea care avea legătură cu industria auto. Cine nu era la Geneva practic nu exista pe piață. Dincolo de miile de ziariști din toate colțurile planetei, existau o puzderie de așa-ziși jurnaliști chinezi care fotografiau fiecare detaliu de la fiecare mașină și notau totul în carnețele. O activitate cu totul aparte față de cea pentru care erau acreditați. Cât despre mărcile din țara comunistă, nici pomeneală. După două decenii situația s-a schimbat cu 180 de grade.

Auto Shanghai 2025 a fost o masă amețitoare de culoare și zgomot, hardware și software create sub forma unor mașini, camioane și SUV-uri care uneori sfidează înțelegerea și categorizarea. Un jurnalist american a povestit cum s-a plimbat 10 km prin sălile întinse ale Centrului Național de Expoziții și Convenții, fără însă a cuprinde toată expoziția, și a ajuns să se întrebe: Ce s-a întâmplat cu industria auto pe care am cunoscut-o toată viața noastră? Singurele numele familiare pe care le-a întâlnit au fost Cadillac, Ford, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Honda și Nissan, dar păreau aproape relicve ale unei epoci trecute. În schimb a fost plin de Avatr, Jetour, iCar, Luxeed, Denza, Stelato, Arcfox, Aios,Tank și alte asemena. Auto Shanghai 2025 a dezvăluit mari probleme pentru vechea gardă din industria auto, pentru că într-un asemenea asalt, fără precedent în această industrie, este greu de văzut cum mărcile lor tradiționale, care nu sunt de lux, pot supraviețui încă cinci ani în China. Vehiculul chinezesc mediu oferă acum consumatorului chinez mediu un produs de calitate mai mult sau mai puțin egală și o tehnologie mai bună, la un preț mai mic. Asta nu înseamnă că nu mai e de lucru. Producătorii chinezi de automobile trebuie să îmbunătățească elementele dinamice ale produselor lor, cum ar fi deplasarea și manevrabilitatea și reacțiile tehnologiilor ADAS avansate. De asemenea, unele dintre pachetele lor software sunt afectate de erori, iar durabilitatea pe termen lung rămâne o problemă deschisă. În plus, competitivitatea brută și brutală a pieței auto chineze înseamnă, de asemenea, că nu toate vor supraviețui. Auto Shanghai 2025 arată că așa-numita „viteză a Chinei” nu este un clișeu gol. Odată concentrați pe motorizarea unei națiuni care în 1985 avea abia 170.000 de mașini, producătorii chinezi de automobile sfidează acum noțiunile fundamentale despre ce este automobilul modern, cum ar trebui să fie fabricat și unde poate fi vândut, într-un ritm pe care producătorii de automobile tradiționali se străduiesc să îl înțeleagă. Dincolo de aceste macrotendințe, Auto Shanghai a dezvăluit că, în timp ce mașinile chinezești devin mai mari și mai luxos echipate, unii producători chinezi de vehicule electrice încă se luptă să iasă din șablonul de design Tesla Model S/Porsche Taycan, în special în partea din față a mașinilor lor, unde lipsa unei grile elimină stimulentul de a le da o „față” unică.

Parada opulenței

Jetour F700 este un concept, un pick-up full-size, cu caroserie pe cadru, ar trebui să tragă un semnal de alarmă, dacă nu la Ford, Chevy sau Ram, atunci cu siguranță la Toyota și Nissan. Ca și G900, acesta rulează pe platforma Gaia E-REV dezvoltată de Chery. Aceasta cuprinde un motor cu ardere internă de 2,0 litri sub capotă, conectat la un motor electric de 281 CP, care este utilizat ca generator pentru pachetul de baterii montat central și pentru a acționa roțile din față printr-o transmisie cu două trepte. Roțile din spate sunt acționate de un e-motor separat de 402 CP și 320 lb-ft, care are, de asemenea, o transmisie cu două trepte. Suspensia pneumatică multi-link din față și din spate este reglabilă pe înălțime, iar axele din față și din spate pot fi blocate în condiții off-road extreme. Brabus și Smart sunt nume familiare, dar modelul robust #5 este o mașină chineză, produsul unui joint venture 50/50 între Mercedes-Benz și Geely Automotive și construit în China. Smart #5 își împarte baza cu SUV-ul Zeekr 7X al Geely și este al treilea Smart care ajunge pe șosea de la crearea joint-venture-ului în 2019, mergând pe urmele modelelor mai mici #1 și #3. Versiunea Brabus beneficiază de un propulsor de 630 CP, alimentat de o baterie NMC de 100 kWh care oferă o autonomie probabilă de 500 km conform EPA. Cu un timp estimat de accelerație de la 0 la 100 km/h mai mic de 3,8 secunde, acest cel mai mare Smart din istorie este și cel mai rapid. iCar V23 ai putea să crezi că e o mașină Apple. Nu, nu este. iCar, numit cu obrăznicie, este o divizie a Chery, iar V23 este o clonă, stilul său fiind inspirat în mare măsură de formele și detaliile Toyota FJ45 de epocă. Totuși, iCar V23 cu propulsie electrică nu este un off-roader 4x4 hard-core. Mai degrabă este proiectat să se joace în jungla urbană și poate fi personalizat cu o gamă largă de culori și accesorii. Luxeed este ceea ce Apple n-a putut face, dar a făcut Huawei în China: Vinde mașini în magazinele sale alături de smartphone-urile, ceasurile inteligente și computerele sale. Huawei ancorează Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), o alianță de producție și vânzare de automobile care include cinci producători auto chinezi. Luxeed este linia de modele HIMA produsă de Chery, care include sedanul S7 și SUV-ul R7.

Replici a la Temu

Și pentru că nu se încurcă atunci când sunt puși pe clonat, chinezii au făcut o replică și pentru celebrele muscle-car ale anilor ’50. De exemplu o copie ușor nereușită a unui Corvette din ’58 și o întorsătură bizară a unui Caddy din ’59. Toate sub marca Song San. Un sistem de propulsie hibrid de origine BYD, ancorat de un motor cu ardere internă turbo de 1,5 litri. Puterea revendicată a sistemului este de 325 CP. Acestea nu sunt rebodies, ci mai degrabă mașini construite de la zero folosind componente ale sistemului de propulsie BYD. Compania Song San a început să construiască replici Cobra și Daytona în Los Angeles, iar acum produce aceste mașini retro preferate din anii ’50 în China, folosind sisteme de propulsie BYD PHEV. Replica Corvette Dolphin utilizează un sistem de propulsie PHEV și se vinde pentru 100.000 de dolari.

Supercaruri

Denza a fost fondată în 2010 de BYD pentru a fi divizia de lux a constructorului auto pentru vehicule electrice. Z a fost dezvoltat ca un rival pentru Porsche 911 cu propulsie electrică. Z are motoare electrice care antrenează toate cele patru roți, cu o putere totală a sistemului de aproape 1.000 CP și un pachet aerodinamic care include o aripă spate suficient de mare pentru a arăta ca acasă pe 911 GT3. În spatele jantelor din aliaj încălțate cu anvelope Pirelli PZero cu profil redus se află ceea ce pare a fi un sistem de frânare carbon-ceramic Brembo de înaltă performanță. Are steer-by-wire și amortizoare magneto-rheologice de înaltă tehnologie. Designul exterior este opera unei echipe conduse de fostul designer Audi Wolfgang Egger. Xiaomi SU7 Ultra este propriul super sedan al Chinei, versiunea de producție a mașinii care a doborât recordul de tur pe Nürburgring EV stabilit de Porsche Taycan Turbo GT. SU7 Ultra cu trei motoare are 1.526 CP care îl vor face să treacă de la 0 la 100 km/h în puțin sub 2,0 secunde și la o viteză maximă declarată de 217 km/h. Lotus Theory 1, o mașină electrică cu două motoare, utilizează pe scară largă fibra de carbon pentru a limita, se presupune, greutatea la bord la puțin peste 1,5 tone, cu o baterie de 70 kWh. Două motoare îi oferă 986 CP, care o pot propulsa până la 100 km/h în doar 2,5 secunde. Mecanismul ușilor este un design nou. Colțul inferior din față al fiecărei uși se deplasează pe o șină în spate, în timp ce un lonjeron lung care trece de-a lungul geamului din spate și este articulat aproape de spate permite colțului superior din spate să se ridice, scoțând ușa din drum. Arc Fox, un sub-brand al companiei de stat BAIC a prezentat acest concept sălbatic de sedan cu o singură ușă cu aspect de supercar. Alegerea de a nu oferi aparent nicio cale de scăpare șoferului, cu excepția faptului că trebuie să se strecoare cumva peste sau în jurul scaunului pasagerului este ciudată. Alte caracteristici includ scaune cu piedestal asemănătoare modelului Tesla X, doar că aceste piedestaluri sunt iluminate. Și lista ar putea continua.

Salonul Auto de la Shanghai a fost vizitat de 900.000 de persoane și s-a întins pe 360.000 de metri pătrați

1.414 vehicule expuse

93 de premiere mondiale

271 de modele propulsate de energii noi

Avantaje

vor fi mai multe modele pe piață

modele electrice mai ieftine

design pentru toate gusturile

Dezavantaje

prețul de revânzare

greu de crezut că vor trece proba timpului

tehnologii puțin transparente

