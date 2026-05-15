Jurnalul.ro Ştiri Observator Atenție, șoferi: „Amenda prin SMS" este o tentativă de fraudă

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   19:15
Escrocii trimit mesaje în numele MTI ca să îți golească cardul

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) trage un semnal de alarmă cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS care vizează cetăţenii români în aceste zile - "Amenda prin SMS".

"Cum funcţionează capcană? Primeşti un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunţă că ai "încălcări ale regulilor de circulaţie". Escrocii te ameninţă cu penalităţi de 30% dacă nu plăteşti urgent şi îţi oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăţi oficial", explică reprezentanţii ministerului printr-un anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Aceştia precizează că ministerul nu are atribuţii de amendare a şoferilor şi nu solicită niciodată plăţi prin mesaje text, site-ul ghisaul.lat este un site clonă, platforma oficială fiind www.ghiseul.ro, iar mesajele care presează să se plătească "până la miezul nopţii" sunt un semn clar de fraudă.

De asemenea, ei recomandă să nu se dea click pe link-ul primit, să nu se introducă datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte şi să se blocheze numărul de telefon.

