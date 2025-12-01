Sondaj cu rezultate surprinzătoare: cât de patrioți sunt simpatizanții partidelor politice

Barometrul Informat.ro – INSCOP a stabilit că 88,2% dintre români declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor. Doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație. Conform rezultatelor cercetării publicate online, 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, 13.2% sunt de acord parțial, 4.7% nici de acord, nici în dezacord. 2.6% sunt în dezacord parțial, iar 3.1% în dezacord total. 1.4% nu știu sau nu răspund.

Una dintre concluziile celor care au făcut cercetarea este că „patriotismul rămâne un liant identitar puternic pentru majoritatea populației României.” Totuși, diferențe surprinzătoare apar în cazul simpatizanților partidelor politice.

„Deși consensul este dominant, există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții. Profilul politic evidențiază o polarizare interesantă: electoratul PSD și PNL declară un atașament aproape unanim față de ideea de patriotism, în timp ce simpatizanții USR exprimă un atașament mai temperat, ceea ce sugerează viziuni ușor diferite asupra identității naționale”, a explicat directorul INSCOP, Remus Ioan Ștefureac.

Rezultatele arată că 98% dintre simpatizanții PSD declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor. Ei sunt urmați de simpatizanții PNL-93%, AUR-87% și USR-82%.

„O explicație parțială este legată și de faptul ca tinerii între 18–29 de ani care se numără printre simpatizanții acestui partid (USR n.r.) se detașează destul clar față de restul populației printr-un nivel al patriotismului declarat ușor mai scăzut (73% față de 88% cât este media la nivelul populației totale) fenomen corelat probabil cu expunerea la mobilitate internațională, cultura digitală globalizată și o atitudine mai critică față de stat”, a precizat Remus Ioan Ștefureac.

Datele au fost culese în perioada 20-26 iunie 2025. Metoda de cercetare a fost interviuri telefonice prin intermediul chestionarului, volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1150 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%, au precizat organizatorii proiectului.

(sursa: Mediafax)