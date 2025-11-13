Sorin Grindeanu: România susține fără echivoc aderarea accelerată a Republicii Moldova la UE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, susținerea fermă a României pentru aderarea accelerată a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și mai multe proiecte comune cu fonduri europene, în interesul tuturor”, a transmis Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că i-a transmis premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, sprijinul fără echivoc al României pentru începerea cât mai rapidă a negocierilor de aderare pe capitole.

Grindeanu a adăugat că sprijinul politic presupune „dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, dar și consolidarea relației între administrațiile locale şi creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova”.

El a subliniat, de asemenea, importanța întăririi capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, în contextul războiului din Ucraina. „Susținem consolidarea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România”, a mai scris Grindeanu.

Vizita lui Alexandru Munteanu la București marchează și primul său contact extern de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău. Discuțiile cu premierul român vor fi centrate pe proiecte și inițiative comune, în contextul geostrategic regional actual, punând accent pe consolidarea cooperării bilaterale.

Evenimentul are loc cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care țara vecină îl va deține timp de șase luni.

(sursa: Mediafax)