Spania preia misiunea de apărare a spațiului aerian al României. F-16 românești revin din Lituania

În Baza 86 aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” de la Borcea a avut loc vineri ceremonia de transfer a autorității în cadrul misiunii NATO Enhanced Air Policing South.

Detașamentele Forțelor Aeriene ale Italiei și Regatului Unit își încheie misiunea desfășurată în România, iar responsabilitatea este preluată de Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole.

Responsabilitatea este preluată de Forțele Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate la cea de-a patra participare în România, după misiunile executate în anii 2021, 2024 şi februarie 2026.

Detaşamentul Forțelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole este format din şapte aeronave F-18M Hornet, o aeronavă de realimentare aer-aer A400M, trei elicoptere NH-90 și aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic). Aceștia își vor desfășura misiunile în România până la finalul lunii noiembrie.

Tot vineri, în Lituania, Forțele Aeriene Române încheie cea de-a patra participare la misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită din statele baltice.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave F-16 Fighting Falcon, a executat misiunea în perioada aprilie-iulie 2026, contribuind la protejarea spațiului aerian aliat și la consolidarea securității pe Flancul Estic.

Ministerul Apărării precizează că misiunile NATO de Poliție Aeriană, precum și adaptarea măsurilor de apărare a spațiului aerian aliat la actualul context de securitate, au un caracter strict defensiv și se desfășoară în timp de pace.

MApN anunță că, în contextul consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic au loc, în această perioadă, au loc rotații programate ale detașamentelor aliate care execută misiuni de apărare a spațiului aerian al NATO.

(sursa: Mediafax)