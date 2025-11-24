Specialişti: 8 din 10 episoade de răceală şi gripă sunt virale şi nu necesită tratament cu antibiotice

Potrivit acestora, utilizarea neadecvată a antibioticelor a dus în ultimii ani la o creştere alarmantă a rezistenţei antimicrobiene.



În luna noiembrie (18-24 noiembrie) este marcată anual Săptămâna Mondială de Conştientizare a Rezistenţei Antimicrobiene, o campanie globală iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, menită să atragă atenţia asupra unei probleme de sănătate publică ce afectează deja vieţile noastre.



"Rezistenţa antimicrobiană (RAM) apare atunci când bacteriile, virusurile, fungii şi paraziţii nu mai răspund la tratamentele existente, făcând infecţiile dificil sau imposibil de tratat şi crescând riscul de răspândire, severitate şi mortalitate. Antibioticele reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri ale ultimului secol, contribuind la salvarea a milioane de vieţi şi la prevenirea complicaţiilor grave ale infecţiilor. Totuşi, în ultimii ani nu au fost descoperite antibiotice noi, iar utilizarea neadecvată a celor existente a dus la o creştere alarmantă a rezistenţei", se arată într-un comunicat de presă al celor două asociaţii.



Conform aceleiaşi surse, în România, abuzul de antibiotice rămâne o problemă majoră. Astfel, potrivit unui studiu publicat în Jurnalul Român de Rinologie (septembrie 2023), 40% dintre adulţi au luat antibiotice pentru afecţiuni respiratorii precum durerea în gât, iar peste jumătate dintre respondenţi consideră eronat că antibioticele ucid virusurile.



"Antibioticele sunt eficiente doar împotriva infecţiilor bacteriene, nu şi împotriva celor virale precum răceala sau gripa. Folosirea responsabilă a antibioticelor protejează sănătatea fiecăruia dintre noi şi reduce riscul dezvoltării rezistenţei antimicrobiene", a declarat Codruţ Sarafoleanu, secretarul general al Societăţii Române de Rinologie.



La rândul său, preşedintele AREPMF, Raluca Ghionaru, a îndrumat pacienţii să utilizeze antibioticele doar la recomandarea medicului, să respecte recomandările de tratament (doza, durata şi medicamentul prescris) şi să contribuie la informarea corectă a celor din jur.



La nivel global, tema WAAW 2025, "Acţionează acum: Protejează prezentul, asigură viitorul!", subliniază necesitatea unei acţiuni rapide şi coordonate din partea tuturor actorilor implicaţi - guverne, profesionişti din sănătate, veterinari, fermieri, mediul academic, ONG-uri şi publicul larg.

