Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi: În cursul nopţii de sâmbătă se reia procedura de dezinfecţie a apei

"Pentru asigurarea continuităţii îngrijirii medicale şi a condiţiilor de siguranţă, a fost pusă la dispoziţia pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului apă îmbuteliată, iar pentru activităţile de curăţenie a fost asigurată apa din sursă externă. Am primit sprijin de la Crucea Roşie, ISU şi ANRS. Toţi pacienţii internaţi şi aparţinătorii acestora au fost informaţi cu privire la situaţia prezentă, inclusiv prin afişare la nivelul unităţii. În completarea măsurilor adoptate, se reia procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din spital în cursul nopţii de 13-14.12.2025 cu recoltare ulterioară de probe pentru verificarea eficientei intervenţiei şi s-a decis în colaborare cu ApaVital creşterea concentraţiei de clor din reţeaua urbana de către aceştia", se arată în comunicat.



Reprezentanţii spitalului precizează că în anul 2025, în conformitate cu planul anual de autocontrol al unităţii privind calitatea apei, săptămânal s-au recoltat, aleator, probe de apă potabilă atât din reţeaua internă cât şi din punctul de preluare. Analizele au fost lucrate în cadrul laboratorului DSP Iaşi, iar rezultatele obţinute au fost negative din punct de vedere microbiologic, însă intermitent cu valori scăzute ale clorului rezidual.



"În luna octombrie 2025, în urma acţiunii DSP s-au recoltat 33 probe de apă, rezultatele nefiind comunicate spitalului", se mai arată în comunicat.

