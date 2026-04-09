Viitorul stadion Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut anunțul joi. El a vorbit despre „marele” Mircea Lucescu și a transmis că în semn de respect pentru antrenorul decedat marți, la vârsta de 80 de ani, viitorul stadion din Ștefan cel Mare îi va purta numele.

„Am inițiat demersurile”, a spus Predoiu la ieșirea de pe Stadionul Național, acolo unde se desfășoară ceremoniile funerare dedicate lui Mircea Lucescu.

Viitorul stadion se va numi Dinamo Mircea Lucescu. Acesta se construiește pe amplasamentul vechii arene. Stadionul modern ar trebui să fie gata peste câțiva ani.