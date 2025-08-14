UPDATE Starea copilei rănite de explozia din Bacău este stabilă și ar putea fi detubată

UPDATE

Ministerul Sănătăţii a contactat Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Și din partea acestei unități sanitare se așteaptă răspuns.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a transmis joi că starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite.

Astfel, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei,

Pacientul care a ajuns la Timișoara prezintă 60% arsură pe suprafața corporală și este intubat.

Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Bagdsar-Arseni sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport.

Patru persoane au fost rănite,miercuri, după ce o butelie a explodat și a generat un incendiu într-o casă din localitatea Letea Veche, județul Bacău.

Printre acestea se numără și un copil.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății (MS) vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

(sursa: Mediafax)