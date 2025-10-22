x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bujduveanu, despre alegerile din Capitală: Am experiența pentru a ocupa această funcție

Bujduveanu, despre alegerile din Capitală: Am experiența pentru a ocupa această funcție

de Redacția Jurnalul    |    22 Oct 2025   •   12:20
Bujduveanu, despre alegerile din Capitală: Am experiența pentru a ocupa această funcție
Sursa foto: Hepta/Sebastian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a refuzat să spună dacă va candida la funcția de primar general la alegerile din decembrie. El a transmis că așteaptă decizia partidului. „Eu am experiența pentru a ocupa această funcție”, a declarat Bujduveanu.

Liberalul Stelian Bujduveanu a ocupat funcția de primar interimar al Bucureștiului după ce fostul edil Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. El a refuzat să spună dacă va fi candidatul PNL pentru postul de primar general.

„Discuțiile le vom tranșa în interiorul partidului (...) Eu am experiența pentru a ocupa această funcție”, a declarat Stelian Bujduveanu, miercuri, la Antena 3 CNN.

Liberalul a mai spus că „nu este convins că acest gentleman agreement va sta în picioare”, referindu-se la înțelegerea dintre partidele coaliției de a nu se ataca în timpul campaniei electorale.

PSD, PNL și USR au stabilit să propună candidați separați la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. PSD va alege candidatul între europarlamentarul Gabriela Firea și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță

La PNL lupta se va da între primarul interimar Stelian Bujduveanu și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Candidatul USR va fi Cătălin Drulă.

Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie.

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: stelian bujduveanu candidatura primarie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri