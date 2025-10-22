Bujduveanu, despre alegerile din Capitală: Am experiența pentru a ocupa această funcție

Liberalul Stelian Bujduveanu a ocupat funcția de primar interimar al Bucureștiului după ce fostul edil Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. El a refuzat să spună dacă va fi candidatul PNL pentru postul de primar general.

„Discuțiile le vom tranșa în interiorul partidului (...) Eu am experiența pentru a ocupa această funcție”, a declarat Stelian Bujduveanu, miercuri, la Antena 3 CNN.

Liberalul a mai spus că „nu este convins că acest gentleman agreement va sta în picioare”, referindu-se la înțelegerea dintre partidele coaliției de a nu se ataca în timpul campaniei electorale.

PSD, PNL și USR au stabilit să propună candidați separați la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. PSD va alege candidatul între europarlamentarul Gabriela Firea și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță

La PNL lupta se va da între primarul interimar Stelian Bujduveanu și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Candidatul USR va fi Cătălin Drulă.

Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie.

