Stenograme DNA: Negoiță, avertizat despre drumurile construite peste conducte de gaze. "Bă, se duce naibii, îți bubuie!"

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță, ar fi fost avertizat în repetate rânduri de angajați ai primăriei cu privire la pericolele majore generate de construirea unor drumuri peste conducte de gaze de înaltă presiune, fără protecțiile legale necesare. Informațiile apar în stenograme aflate la dosarul anchetei, care arată că lucrările au continuat în ciuda semnalelor de alarmă, scrie observatornews.ro.

Potrivit procurorilor, avertismentele veneau inclusiv din interiorul instituției, iar riscurile vizau magistrale de gaze aparținând Transgaz, peste care ar fi circulat utilaje de mare tonaj, fără măsuri de securizare.

„Steag roșu”: avertisment direct despre pericolul unei explozii

Unul dintre cei care ar fi atras atenția asupra situației este Florentin Corbuleanu, descris de anchetatori drept un apropiat al primarului, cu funcții de conducere în Primăria Sectorului 3 și în societăți subordonate Consiliului Local.

Într-o discuție interceptată cu o angajată a primăriei, Corbuleanu vorbește explicit despre riscurile ignorării legislației:

"Bă, n-ai cum să… Știi că am mai… Eu am mai avut de câteva ori discuția când eram pe acolo pe la ADP și i-am zis lui Negoiță: 'Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.' Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat (...) Bă, dar când intri la om în curte și îi pui pavele sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Ai văzut adresa Transgazului. A zis: 'Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj' (...) Când treci cu mașini de mari tonaj și peste magistralele Transgaz fără să le protejezi corespunzător – aia trebuie să pui beton, mama dracu’, ceva să le faci… Ai văzut și cablul de electricitate când treci pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi… Riști ca la un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică… sunt lucruri care… știi cum e… steagul roșu, bă, nu trece de ăsta"

Acesta explică faptul că, potrivit normelor, conductele ar fi trebuit protejate cu structuri din beton sau alte soluții tehnice, la fel cum se procedează în cazul cablurilor electrice aflate sub carosabil.

Angajații știau de o posibilă anchetă DNA

Din alte stenograme reiese că angajați ai primăriei discutau despre posibilitatea unei anchete a Direcția Națională Anticorupție, cu mult înainte ca aceasta să devină publică. În convorbiri interne, apar temeri legate de cine ar putea fi vizat și de verificările privind respectarea limitelor de proprietate și legalitatea lucrărilor.

Miroiu: "Am vorbit cu Cătălina, am sunat-o. Zic să văd dacă s-a mutat acolo la noul loc…"

Georgescu: "Îhî…"

Miroiu: "Și a zis că de luni și știa de aia cu DNA-ul, dar a întrebat: 'Cine…? Pe cine a dat că a lucrat acolo?' Înțelegi? Eu nu i-am zis cu subiect și predicat dar a dedus ea și a zis că dacă chem pe Costin o să facă și mai urât.”

Georgescu: "Bine, el a fost acolo."

Miroiu: "A zis că…"

Georgescu: "Pe mine nu avea cum să mă bage că eu eram în concediu…"

Miroiu: "Nu te-ai întâlnit tu cu primarul acolo pentru drumul ăsta?"

Georgescu: "Da, da, dar eram cu Pătru."

Miroiu: "Îhî! Era terasamentul făcut?"

Georgescu: "Da."

Miroiu: "Foarte bine. Doamna Dana n-a verificat cu topometriștii ei că încalcă proprietăți? Dar nu mi-a venit atunci, știi!?"

Negoiță, sub control judiciar și suspendat din funcție

Robert Negoiță se află în prezent sub control judiciar, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei. Totodată, nu își mai poate exercita atribuțiile de primar pe durata anchetei.

Edilul este cercetat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi dispus asfaltarea unor drumuri peste magistrale de gaze, fără bază legală, inclusiv pe un teren care ar aparține fratelui său. Potrivit procurorilor DNA, prejudiciul estimat adus bugetului Primăriei Sectorului 3 se ridică la aproximativ 902.000 de lei, sumă rezultată din folosirea materialelor și a muncitorilor instituției în scopuri nelegale.

Ancheta este în desfășurare.