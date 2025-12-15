x close
Alertă de securitate pe aeroportul din Strasbourg. Mai mulți europarlamentari români, blocați în avion

de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   12:45
Sursa foto: Pasagerii unei aeronave TAROM au rămas blocați în aeronavă, din cauza unui bagaj suspect

Un avion care efectua cursa București – Strasbourg, având la bord europarlamentari români, este ținut la sol, luni, pe aeroportul din Strasbourg, din cauza unei alerte de securitate.

Pasagerii au fost anunțați la aterizare că nu vor putea coborî din aeronavă, aeroportul fiind vizat de o alertă de securitate. Anunțul a fost făcut de pilotul avionului.

Situația durează de aproximativ o oră, timp în care aeronava nu a fost debarcată.

Alerta a fost declanșată după ce a fost identificată o valiză suspectă în incinta aeroportului, la fața locului intervenind echipele antiteroriste.

Printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna și Vasile Dîncu.

Avionul urma să efectueze o oprire scurtă la Strasbourg pentru a lăsa europarlamentarii români și alți pasageri, după care ar fi trebuit să își continue zborul către Bruxelles, cursa fiind operată de TAROM.

 

(sursa: Mediafax)

 

