Weekend cultural în București: spectacole și activități pentru toate vârstele

Evenimentul, ajuns la cea de-a 20-a ediție, este organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive, cu sprijinul Primăriei Capitalei și al Sectorului 1.

Pe Calea Victoriei, sunt programate spectacole de percuție cu The Fury Drummers, reprezentații folclorice ale Asociației Folclorice „Valea Prahovei” și spectacole interactive pentru copii ale Teatrului Țăndărică. Zona Parcului Kretzulescu se va transforma într-un atelier de pictură în aer liber, iar pasionații de automobile și motociclete vor putea admira expoziția retro „2 roți clasice”.

Piața Revoluției va găzdui instalații artistice dedicate reciclării creative și un mic showroom dedicat antreprenorilor locali.

În curtea Casei Filipescu-Cesianu, vor avea loc proiecții de filme spaniole, expoziții tematice și permanente ale Muzeului Municipiului București, fiind expusă și pictura „Bucureștiul Nocturn”.

Pe Calea Griviței, programul va include activități sportive pentru toate vârstele – mini-turnee de baschet, ping-pong, jocuri interactive și ateliere creative – precum și spectacole de teatru oferite de instituții precum Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon și Teatrul Ion Creangă. Circul Metropolitan București va oferi demonstrații, iar artiști ai Școlii de Artă București vor susține concerte live.

Organizatorii evenimentului anunță și restricții rutiere în perioada desfășurării activităților. Calea Victoriei va fi pietonală între orele 10:00 și 22:00, iar pe Calea Griviței traficul va fi restricționat de vineri până luni.

(sursa: Mediafax)