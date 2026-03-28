La 90 de ani merge la facultate. Impresionanta lecție de viață a Amaliei-Susana Tușa

La o vârstă la care mulți oameni se retrag din activitate, ea merge la cursuri, susține examene și vorbește cu o energie impresionantă despre studiu și viață.

„Mie îmi place viața”, spune simplu, iar această propoziție pare să îi definească întreaga existență.

Boala din copilărie i-a schimbat viața

Viața Amaliei nu a fost deloc ușoară. La doar trei ani, a suferit o encefalită severă, care i-a afectat vorbirea și mobilitatea. În acea perioadă, mama ei a fost cea care nu și-a pierdut niciodată speranța și a luptat pentru recuperarea ei, convinsă că „trebuie să vină ceva mai bun”.

După luni de tratament și recuperare, Amalia a început să își revină, însă problemele de sănătate aveau să o urmărească toată viața.

Nu a fost primită la facultate din motive politice

Anii de după război au adus o altă lovitură. Tatăl ei, fost polițist, a fost arestat în timpul represiunilor politice de la sfârșitul anilor ’40 și a stat în detenție un an și opt luni, fără să i se dovedească vreo vină.

Din cauza „originii sociale”, Amalia nu a fost primită la facultate, deși era o elevă foarte bună și își dorea enorm să studieze. A fost chiar scoasă din examenul de admitere, fiind considerată „fiică de pușcăriaș”, o etichetă care i-a schimbat destinul.

O viață marcată de suferințe, dar și de putere

Viața personală a Amaliei a fost, de asemenea, plină de încercări. S-a căsătorit prima dată la 19 ani, dar mariajul nu a fost unul fericit. A avut mai multe căsătorii, marcate de suferințe și pierderi: un soț marginalizat politic care a murit într-un accident, altul răpus de boală și o relație toxică din care a avut puterea să iasă.

De-a lungul vieții a trecut prin război, lipsuri, nedreptăți și boală, inclusiv diagnosticul de scleroză multiplă. Cu toate acestea, nu și-a pierdut optimismul.

„Curajul nu înseamnă că nu tremură nimic în suflet. Tremură. Dar trebuie să învingi!”, spune ea.

Studentă la 90 de ani

Visul de a face facultate nu a dispărut niciodată. A devenit studentă în urma unui proiect comun între Facultatea de Teologie Ortodoxă și centrul greco-catolic din care face parte.

Deși este greco-catolică practicantă, studiază Teologie Ortodoxă și spune că această șansă a fost o mare bucurie pentru ea, mai ales pentru că toată viața a simțit că nu a putut urma studiile universitare la momentul potrivit.

Chiar dacă nu mai poate scrie, susține examenele oral și reușește să obțină note bune, demonstrând că dorința de a învăța nu are vârstă.

Lecția de viață pe care o transmite tinerilor

Amalia Tușa spune că tinerii de astăzi nu mai sunt la fel de curioși și nu mai au răbdare să învețe în profunzime. Consideră că punctualitatea, bunul-simț și dorința de a învăța sunt esențiale pentru o societate sănătoasă.

Credința este, pentru ea, fundamentul echilibrului interior. Se spovedește des și simte că Dumnezeu „își ține mâna deasupra capului” ei. Privind în urmă, spune că toate încercările au avut un scop: au călit-o și au învățat-o să meargă mai departe.

Dacă ar scrie o carte despre viața ei, titlul ar fi simplu: „Supraviețuire”.

În același timp, își păstrează spiritul critic față de schimbările din societate. Crede că oamenii au devenit mai superficiali și mai ușor de influențat, iar omenia s-a diminuat, mai ales în mediul urban. „Ce nu s-a schimbat? Minciuna. Și răutatea.”

Astăzi este studentă și privește generațiile tinere cu o combinație de afecțiune și exigență. „Nu sunt suficient de curioși. Uneori nu întreabă, nu insistă să înțeleagă.” O deranjează lipsa de punctualitate și de bune maniere, pe care le consideră esențiale într-o societate care aspiră la statut intelectual.

După 90 de ani de viață, Amalia-Susana Tușa rămâne un exemplu de optimism, curaj și determinare. Povestea ei arată că niciodată nu este prea târziu să îți îndeplinești visurile și că, indiferent de obstacole, viața poate fi frumoasă, dacă știi cum să o trăiești.