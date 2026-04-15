Acțiune anti-braconaj în Marea Neagră: Sute de metri de plase ilegale pline cu sturioni, descoperite de Garda de Coastă

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Marea Neagră mai multe plase de pescuit abandonate, în lungime totală de peste 750 de metri, în care erau capturați cinci sturioni. De fapt, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, iar în timpul misiunii, au descoperit în Marea Neagră, mai multe plase cu captură de pește în ele.

În urma verificărilor suplimentare, s-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 752 de metri, iar în acestea se aflau capturați cinci sturioni.

Exemplarele au fost redate mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate pentru a fi confiscare și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru infracțiuni la regimul braconajului piscicol și desfăşoară activități pentru identificarea autorilor.

