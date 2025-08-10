Surse: Bolojan pregătește interzicerea cumulului pensie-salariu și a detașărilor pentru bugetari

Potrivit stiripesurse, aceste măsuri vor fi anunțate în maxim două săptămâni, iar impactul lor se va resimți cu precădere în rândul angajaților din sectorul public.

Interzicerea cumulului pensie-salariu

Una dintre cele mai semnificative măsuri vizează interzicerea cumulului pensie-salariu pentru angajații din sectorul public. La finalul anului 2024, prin Ordonanța „Trenuleț”, s-a stabilit că pensionarii din sistemul bugetar trebuie să plece până la 31 decembrie 2025. Acum, Ilie Bolojan își propune să întărească această măsură, dar momentan nu este clar dacă vor exista excepții, în anumite domenii.

În prezent, peste 10.000 de bugetari încasează atât pensie, cât și salariu, iar premierul a explicat că, în contextul reducerilor de personal ce urmează, pensionarii ar trebui să fie primii care pleacă. Ilie Bolojan a precizat: „În condițiile în care, în anumite instituții, vor avea loc reduceri de personal, ar fi mai corect din punct de vedere moral ca cei care beneficiază deja de o pensie să fie cei care pleacă, nu tinerii care ar putea rămâne acolo”.

Interdicția detașărilor în sistemul public

Cea de-a doua măsură importantă vizează interzicerea detașărilor între instituțiile publice. În prezent, mulți angajați din sectorul public sunt detașați pentru a evita susținerea unui concurs pe post. Cu noile măsuri, aceștia vor fi obligați să revină pe postul lor de bază, cu condiția ca ambele părți să ajungă la o înțelegere.

În plus, va exista o perioadă de grație de 10-30 de zile, pentru ca instituțiile să își reorganizeze personalul. De asemenea, angajații care ar putea rămâne fără posturi în urma reorganizării instituțiilor nu vor mai putea să fie transferați într-o altă instituție publică, așa cum se întâmpla în trecut.

Proiectul de lege pentru implementarea acestor măsuri va fi supus aprobării Parlamentului, iar adoptarea acestuia se va face prin procedura obișnuită sau, posibil, prin angajarea răspunderii guvernului.

Aceste măsuri, odată implementate, vor adresa inechitățile din sistemul bugetar și vor încerca să aducă un mai mare grad de echitate și eficiență în administrarea resurselor umane. Bolojan și Guvernul României speră că aceste schimbări vor încuraja tinerii să rămână în sistemul public și vor duce la o redistribuire mai echitabilă a resurselor.