Jurnalul.ro Ştiri Observator Vicepremierul Tanczos Barna spune cum vrea Guvernul să „înghețe” prețurile la carburanți

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   22:45
Sursa foto: hepta/Tánczos Barna spune cum vrea statul să blocheze prețul la pompă

Vicepremierul Tanczos Barna a dezvăluit scopul Guvernului legat de măsurile privind atenuarea efectelor majorării prețului combustibilului. Cel puțin să nu mai crească prețul în următoarele săptămâni, a spus Tanczos Barna.

Declarația a fost făcută marți seara în cadrul unei emisiuni Digi 24.

„Minimum minimorum este să nu mai crească... două trei săptămâni să existe o oprire a acestei creșteri”, a explicat vicepremierul.

El a mai spus că „economia nu mai suportă, nici cetățenii nu mai suportă”, aceste majorări. În schimb, Tanczos Barna a spus că autoritățile nu au analizat încă scenariul raționalizării combustibilului, așa cum s-a întâmplat în alte țări.

„Nu am vorbit astăzi despre scenariul de raționalizare, nu am vorbit cu nimeni această opțiune”, a spus Tanczos Barna.

Vicepremierul a recunoscut că situația în societate este foarte tensionată din cauza crizelor consecutive. Singurele soluții sunt investițiile și sprijinirea populației, a precizat Tanczos Barna.

(sursa: Mediafax)

Petru Mazilu, petru.mazilu@mediafax.ro

