Vicepremierul Tanczos Barna: Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată

El a participat la o discuţie despre sport, baze sportive şi investiţii publice în România, alături de jurnalişti de la ProTv, după difuzarea reportajului "Înot împotriva sistemului", în cadrul Festivalului ASTRA Film.



"O să spun un lucru care mă doare foarte mult: nu există cerere pentru sport. Cererea aceasta trebuie construită şi trebuie generată. Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată. (...) Există statistici europene. La finlandezi, 92% din cetăţeni fac sport, 8% nu fac. (...) Dacă avem succes, ajungem de la speranţa de viaţă de şaptezeci şi ceva de ani, putem ajunge la speranţa de viaţă din Finlanda. Ne costă şi bani şi muncă şi de toate. Dar, trebuie implicare", a declarat vicepremierul.



Potrivit lui Tánczos Barna, "primul lucru pe care trebuie să-l realizăm este să generăm această cerere pe piaţă pentru sport. Al doilea lucru este să putem construi infrastructură, ca, după aceea, să avem, nu spun voluntari, dar oameni care o fac nu neapărat pentru bani, că nu ai cum acest sistem să îl construieşti doar bazându-te numai pe salarii şi pe bani".



"Mai avem până conştientizăm cât de important este sportul", a subliniat el.



În opinia sa, soluţia ar fi în România să se investească în fiecare judeţ, în funcţie de cererea populaţiei din acea zonă pentru un anume sport.



"Fiecare regiune trebuie să se gândească, să-şi aleagă ramura sportivă unde se focusează şi încearcă să ofere condiţii de excelenţă. Nu avem cum să avem şi la fotbal şi la judo şi la hochei şi la înot şi peste tot, în fiecare judeţ, pentru fiecare. Este o chestiune dureroasă", a explicat vicepremierul.



Tánczos Barna a recunoscut că în România există multe investiţii publice făcute "degeaba" şi este foarte greu să tragi pe cineva la răspundere.



"Eu recunosc că atitudinea şi, cum să zic, filosofia mea sunt afectate de experienţa mea personală de mai bine de 20 de ani. Am văzut multă infrastructură construită degeaba, doar de dragul de a construi", a menţionat vicepremierul.



El a amintit că, "acum 30 de ani, la nivelul copiilor, pedeapsa era să te ţină în casă, acum pedeapsa e dacă te scot părinţii din cameră şi te trimit la mişcare afară". "S-a schimbat practic totul şi în mintea copiilor şi în mintea noastră. (...) Gândiţi-vă la copiii dumneavoastră, câţi colegi de clasă au cu scutire la sport. Dacă vine la educaţie fizică cu certificatul de la medic, atunci aşează-te la şah, dacă nu poţi să alergi", a subliniat Tanczos Barna.

AGERPRES