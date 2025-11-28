Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide vineri: Prima piramidă de Căciun din România

Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției din acest an este prima piramidă de Crăciun instalată în România. Construcția are 10 metri înălțime și 7 metri diametru, este decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, asemănătoare celor din marile târguri din Germania, Austria și Franța. Piramida se rotește lent, oferind publicului o experiență vizuală spectaculoasă și devine, astfel, punctul central al zonei festive, arată Primăria Capitalei într-un comunicat.

Tot în premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară prin proiecții festive dedicate.

Scena Felinar este un spațiu unde DJ-ii vor aduce cele mai iubite remixuri ale sezonului. Scena Felinar este un loc dedicat tinerilor, un punct în care muzica, socializarea și energia se îmbină perfect.

Zona dedicată celor mici se extinde anul acesta, cu o serie de atracții aflate la prima apariție. Este vorba de Caruselul Venețian, Santa’s Express, un mini roller-coaster tematic, Sania Zburătoare, o experiență interactivă pentru cei mici, Cutia cu globuri, un nou concept-joc cu surprize vizuale, și elfi interactivi.

Organizatorii anunță că o plasă de lumini complet nouă acoperă Piața Constituției, iar cele peste 120 de căsuțe au fost redecorate.

Pe lângă standurile artizanilor și producătorilor locali, în acest an vor fi prezenți la târg și trei creatori distinși cu titlul de Tezaur Uman Viu, care vor prezenta tehnici tradiționale rar întâlnite.

De asemenea, între 13 și 24 decembrie, la Casa lui Moș Crăciun, fiecare vizitator va primi în dar propria fotografie instant cu Moșul.

Târgul de Crăciun București va avea loc între 29 noiembrie și 28 decembrie.

(sursa: Mediafax)