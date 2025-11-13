Cel mai mare târg universitar de joburi, POLIJobs, pe 18-19 noiembrie, la Bucureşti şi 20-21 noiembrie, la Piteşti

Ediţiile anterioare au reunit peste 21.000 de participanţi, au generat 2.650 de locuri de muncă, au avut 130 de prezentări de companii şi au implicat 255 de firme participante.



Cei prezenţi vor putea interacţiona direct cu angajatorii, vor descoperi programe de burse, internshipuri şi joburi în România şi în străinătate şi vor beneficia de consiliere profesională oferită de echipa biroului de plasare a forţei de muncă POLIJobs.



"POLIJobs este mai mult decât un târg de joburi, este o punte între universitate şi piaţa muncii, între potenţialul tinerilor şi cerinţele reale ale industriei. Politehnica Bucureşti rămâne un actor strategic în formarea specialiştilor de mâine, iar succesul absolvenţilor noştri este dovada că performanţa academică are impact direct în economie", a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, citat în comunicat.



Este cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului care conectează cea mai mare comunitate academică din România cu angajatori de top şi companii inovatoare. Într-o piaţă a muncii care se confruntă deja cu o criză de specialişti, parteneriatul dintre universităţi şi mediul economic reprezintă garanţia succesului în orice organizaţie şi în orice industrie, notează comunicatul.



POLIJobs 2025 marchează o nouă ediţie a unui proiect care, de peste un deceniu, susţine integrarea studenţilor pe piaţa muncii şi promovează colaborarea durabilă între mediul academic şi cel privat.



Evenimentul va avea loc pe 18 şi 19 noiembrie la Bucureşti, la Rectoratul Politehnicii Bucureşti (Splaiul Independenţei 313) şi pe 20 şi 21 noiembrie la Piteşti, la sediul Centrului Universitar Piteşti (str. Targul din Vale nr 1, Pitesti).



Cu o tradiţie de peste 200 de ani, Politehnica rămâne un pilon de excelenţă academică şi inovaţie tehnologică, contribuind direct la formarea noilor generaţii pregătite să modeleze viitorul industriei. AGERPRES