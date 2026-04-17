TAROM: Zborurile continuă conform programului, în ciuda scumpirii kerosenului

Anunțul a fost trimis vineri. Compania susține că zvonurile au produs efecte negative asupra companiei.

„Contextul general creat în ultima săptămână ca urmare a două valuri de anunțuri externe, începe să producă efecte negative asupra activității comerciale a companiei”, scrie în comunicatul TAROM.

Compania transmite că are asigurat kerosenul necesar pentru derularea operațiunilor în regim normal

„Anunțul Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa de la debutul lunii aprilie și cel din această săptămână al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) punctează o problemă reală a industriei de transport aerian, la nivel de continent. În România nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimțit la nivel de industrie provine din volatilitatea prețului țițeiului pe termen mediu și lung. În aceste condiții de piață, niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant. Compania Națională de Transport Aerian are asigurate cantitățile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi și va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal”, anunță TAROM.

TAROM mai transmite că nu se discută despre închiderea companiei.

„Referitor la titlurile de presă tip „Guvernul României va decide în două săptămâni dacă închide TAROM". Aceste informații sunt false și generatoare de acțiuni ce prejudiciază comercial compania, dacă ținem cont de simplu fapt că sute de bilete B2B și contracte pentru curse charter ce urmau a fi achiziționate de parteneri au fost puse în stand by în mai puțin de 24h de la aparițiile de presă, până la finalul lunii aprilie. TAROM este menționată în raportul CNR9 făcut public ieri care indică faptul ca statul român își propune să se implice în analizarea direcției strategice de activitate a Companiei Naționale de Transport Aerian, fără a interfera cu activitățile operaționale curente. Activitatea TAROM continua în regim normal, variantele comunicate pe 16 aprilie presei, aflate în evaluare, pot conduce la linii directoare și decizii viitoare asupra FORMEI pe care strategia companiei o va avea, nu la decizii proxime asupra FONDULUI, respectiv nu asupra operațiunilor zilnice ale TAROM”, precizează TAROM.

