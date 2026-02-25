Tentativă de fraudă cu un link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   10:43
Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează miercuri contribuabilii asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele ANAF.

Potrivit ANAF, persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular[.]ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF.

Prin intermediul acestuia, pe lânga datele personale colectate sunt solicitate date bancare, precum numele băncii, conturi, solduri etc.

ANAF precizează că nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: anaf formular unic contact frauda
