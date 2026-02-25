Tentativă de fraudă cu un link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF

Potrivit ANAF, persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular[.]ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF.

Prin intermediul acestuia, pe lânga datele personale colectate sunt solicitate date bancare, precum numele băncii, conturi, solduri etc.

ANAF precizează că nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare.

(sursa: Mediafax)