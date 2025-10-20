Termoenergetica: Sute de blocuri din Capitală, fără căldură și apă caldă din cauza unor avarii

Astfel, pe Strada Smaranda Brăescu, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (20 de blocuri și imobile) de luni până marți, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având 38 de ani de funcționare.

Pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu se va interveni pentru remedierea unei avarii, care impune sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (23 de blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având 49 de ani de funcționare.

Pe Șoseaua Nicolae Titulescu se vor face lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (4 blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

Și în zona Străzii Radovanu, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, de luni până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1979, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

În zona Aleea Hobița, se va interveni pentru remedierea unei avarii, care impune sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 8 blocuri, de luni până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

În zona Străzii Slt. Cristescu Dima, se vor face lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 22 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

De asemenea, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești din Sectorul 4, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

Și în zona Șoseaua Alexandriei vor avea loc lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (10 blocuri), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1979, această porțiune de rețea având aproape 46 de ani de funcționare.

Totodată, în intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov din Sector 6, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator. Perioada activității va fi din 21 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1970, această porțiune de rețea având aproape 55 de ani de funcționare.

Și la intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, se vor face lucrări de remediere a unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm), care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activității va fi în data de 23 octombrie 2025, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1998, această porțiune de rețea având aproape 27 de ani de funcționare.

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor, iar finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, anunță compania.

(sursa: Mediafax)