Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură

Consumatorii vulnerabili, declarați eligibili pentru primirea ajutorului de 50 de lei din partea statului, ar putea să beneficieze de acestă reducere a facturii fără se mai înscrie în platformă, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, joi, în cadrul unei conferințe de presă la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

Răspunsul a venit la întrebarea reporterului MEDIAFAX privind stadiul discuțiilor pentru modificarea schemei de ajutor, în contextul în care foarte puțini români au putut să beneficieze de ea.

„Acum avem un mecanism de activ până 31 martie 2026. La ceea ce lucrăm cu operatorii de distribuție și furnizare este să găsim un mecanism de cross-check (verificare – eng.) în baza de date pentru acei oameni care au venit sub 2000 de lei, de exemplu, să poată să se reducă acei 50 de lei direct din factură, fără a pune omul pe drumuri, să se înscrie în platformă, să ia cardul fizic de la poștă, să de tot plimbe cu cardul. E o formă mult mai simplă și mai practică de lucru”, a declarat Bogdan Ivan.

Schimbarea ar putea să se aplice după 1 aprilie.

„Imediat ce se termină actuala schema în 31 martie, putem să venim cu această formulă în care nu mai punem oamenii pe drumuri și să scadă automat din factură acea sumă de bani. Pentru a proteja consumatorii vulnerabili aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a răspuns Bogdan Ivan.

Schema, valabilă inițial până la 31 martie, când expiră și actuala schemă de plafonare a prețurilor la gaze naturale, s-a prelungit pentru tot anul 2026.

„Se prelungește programul și se prelungește programul luând în calcul o creștere a ritmului de înscriere în el”, declara ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în decembrie, la momentul adoptării.

Aproape un milion de români care s-au simțit copleșiți de facturile la energie electrică au solicitat ajutorul statului, arată datele Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) detaliate într-un răspuns la solicitarea Mediafax. Mai exact, este vorba de 990.279 de cereri, dintre care pentru 708.794 s-au emis tichete, 133.828 au fost anulate, iar 98.960 au fost invalidate.

Mai mult, din informațiile avizate obținute de MEDIAFAX, nu toate sumele alocate au fost de fapt folosite de beneficiarii validați pentru că, până în prima parte a lunii decembrie s-au emis propriu zis aproximativ 350.000 de carduri fizice, deci cam jumătate din cele validate până în prezent.

Conform estimărilor oficiale inițiale ale Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români, vor putea beneficia de voucherele de câte 50 de lei, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei.

Voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei.

De amintit că, deși schema de plafonare a prețurilor la energie a expirat, mai sunt sume consistente pe care le datorează statul furnizorilor de energie și gaze naturale în contul acestora. Din estimările recente ale ANRE, sumele se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei.

