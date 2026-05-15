Timișoara este Destinația Anului 2026 în România

Gala „Destinația Anului 2026” a adus la Constanța reprezentanți ai administrațiilor locale, ai organizațiilor de management al destinațiilor și ai industriei ospitalității, într-un eveniment prezentat de organizatori ca punctul culminant al celei mai importante competiții de promovare a destinațiilor turistice din România. Alegerea Cazinoului din Constanța ca gazdă a avut și o puternică încărcătură simbolică: clădirea-emblemă a litoralului a fost nu doar decorul galei, ci și unul dintre câștigătorii serii, obținând primul loc la categoria „Landmarks”.

Marele premiu a fost acordat Timișoarei, care a urcat pe primul loc în clasamentul național al destinațiilor turistice. Primarul Dominic Fritz a transmis, după anunțarea rezultatului, că premiile „validează munca orașului din ultimii ani” și a subliniat că decizia a fost luată de un juriu de specialitate, dublat de voturile publicului. Edilul a mai afirmat că anul Capitalei Europene a Culturii a declanșat o creștere constantă a vizibilității Timișoarei, iar profilul vizitatorilor s-a schimbat, turismul de leisure depășind ponderea turismului de business.

Potrivit datelor citate de Dominic Fritz, în 2025 media lunară a sosirilor turistice în Timișoara a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere de 2%, iar tendința de creștere s-ar menține și în 2026. Primarul a mulțumit echipei Visit Timișoara, industriei ospitalității, mediului creativ și celor care contribuie la imaginea orașului, încheind cu mesajul: „Vă așteptăm la Timișoara”.

Competiția a avut un mecanism mixt de evaluare. Pentru categoriile principale, punctajul final a rezultat din votul publicului, cercetarea națională Destinația Anului și votul juriului, fiecare având o pondere apropiată: 34% pentru public, 33% pentru cercetare și 33% pentru juriu. La categoria „Cea mai bună promovare”, câștigătorul a fost stabilit doar prin votul juriului, iar la „Hotelul Anului” printr-un sistem separat, ponderat 50/50 între scorul FIHR și scorul Travelminit.

Câștigătorii Destinația Anului 2026

La categoria „Orașe care inspiră”, Timișoara a ocupat primul loc, urmată de Cluj-Napoca și Sighișoara. Este categoria care a dat și marele câștigător al ediției, confirmând poziția Timișoarei între destinațiile urbane cu cea mai puternică dezvoltare turistică din ultimii ani.

La „Stațiuni balneare”, primul loc a revenit stațiunii Techirghiol, din județul Constanța. Pe locul al doilea s-a clasat Borsec, din Harghita, iar poziția a treia a fost împărțită, la egalitate, de Călimănești-Căciulata și Slănic Moldova.

La „Stațiuni turistice”, Vatra Dornei a câștigat primul loc, înaintea stațiunii Băile Felix și a orașului Râșnov.

Categoria „Tărâmuri fermecate” a avut doi câștigători pe primul loc: Bran–Moieciu–Fundata și Colinele Transilvaniei. Locul al doilea a revenit Ținutului Rarăului, iar locul al treilea Clisurii Dunării.

La „Sate de poveste”, Bârsana, din Maramureș, a fost desemnată câștigătoare. Locul al doilea a fost împărțit de Ciocănești și Viscri, iar Saschiz s-a clasat pe locul al treilea.

La „Nuclee urbane”, primul loc a mers la Piața Mare din Sibiu, urmată de Piața Sfatului din Brașov și de Faleza Cazino & Portul Turistic Tomis din Constanța.

Categoria „Joacă și adrenalină” a fost câștigată de Magic Parc Râșnov. Pe locul al doilea s-a clasat Complexul de Agrement Ariniș din Gura Humorului, iar pe locul al treilea Wonderland Resort din Cluj-Napoca.

La „Sanctuare ale istoriei”, Cetatea Alba Iulia a ocupat primul loc, urmată de Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Sighișoarei.

La „Tărâmul cunoașterii”, câștigător a fost Muzeul Național Brukenthal din Sibiu. Delfinariul–Planetariul–Microrezervația Naturală din Constanța s-a clasat pe locul al doilea, iar Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București pe locul al treilea.

La „Comori naturale”, Salina Turda a primit primul loc, urmată de Cheile Nerei și Vulcanii Noroioși.

La „Landmarks”, Cazinoul din Constanța a fost desemnat câștigător, urmat de Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu și de Biserica Neagră din Brașov.

La „Cea mai bună promovare”, Oradea a ocupat primul loc, în timp ce Mamaia și Timișoara au împărțit locul al doilea, iar Ținutul Zimbrului, din Neamț, s-a clasat pe locul al treilea.

Premiile speciale ale galei

Pe lângă clasamentele pe categorii, gala a acordat și distincții speciale. Titlul „Județul Anului 2026” a fost împărțit de Suceava și Constanța, două județe cu prezență puternică în competiție. Constanța a avut o seară importantă: Techirghiol, Cazinoul din Constanța și Faleza Cazino & Portul Turistic Tomis s-au numărat printre laureați sau premianți, iar Mamaia a primit un premiu special într-un an aniversar, când marchează 120 de ani de istorie turistică.

Titlul „Hotelul Anului 2026” a fost câștigat de Week Hotel & Spa Hunedoara, iar premiul „Destinația Anului 2026 – Republica Moldova” a revenit Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”.

George Măndilă, președintele OMD Mamaia–Constanța, a declarat înaintea galei că organizarea evenimentului la Constanța, în Cazino, reprezintă „o reconfirmare a rolului” litoralului românesc în turismul național. El a legat ediția din acest an și de aniversarea stațiunii Mamaia, subliniind că momentul celebrează atât patrimoniul și identitatea locului, cât și direcția în care litoralul încearcă să își consolideze relevanța turistică.

Gala de la Constanța a confirmat, astfel, două tendințe majore ale turismului românesc: forța destinațiilor urbane care investesc în cultură, imagine și infrastructură, dar și revenirea în prim-plan a patrimoniului, a stațiunilor balneare, a satelor turistice și a atracțiilor naturale. În acest tablou, Timișoara pleacă din 2026 cu cel mai important titlu, iar Constanța, gazda galei, rămâne una dintre marile beneficiare ale serii, prin premiile câștigate de obiectivele și destinațiile sale.

(sursa: Mediafax)