Ministrul de Externe, explicații despre românii din Iran: Ce știe MAE și ce opțiuni au cetățenii

Oana Țoiu a precizat că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) menține un contact permanent cu Ambasada României la Teheran și cu celelalte misiuni diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul în care efectele tensiunilor din Iran se resimt în întreaga regiune.

„Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor români, a corpului diplomatic și a angajaților misiunilor diplomatice”, a subliniat ministrul de Externe.

Ministrul a confirmat că în Iran sunt raportate victime în rândul protestatarilor, însă numărul exact al morților nu poate fi confirmat, existând diferențe între datele furnizate de presă și cele ale autorităților locale.

„Există un risc extrem de ridicat. De aceea, am ridicat alerta la 9 din 9, ceea ce înseamnă că îndemnăm cetățenii români să părăsească Iranul și să evite orice călătorie neesențială în această zonă”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit ministrului, părăsirea Iranului este posibilă în acest moment, în principal pe cale aeriană, însă numărul de zboruri este limitat, iar cererea a crescut brusc.

MAE a decis să faciliteze revenirea în țară a unei părți din personalul neesențial al misiunii diplomatice, în special familii cu copii. Oana Țoiu a refuzat să ofere detalii despre numărul exact al persoanelor retrase, invocând motive de siguranță.

Deși până ieri nu existau cereri oficiale de repatriere din partea cetățenilor români, ministrul a confirmat că, după ridicarea nivelului de alertă, au început mai multe discuții între românii din Iran și personalul misiunii diplomatice.

„Pentru cei care sunt deja acolo, există asistență consulară completă, inclusiv pentru facilitarea ieșirii din Iran, fie pe cale aeriană, fie terestră, cu sprijinul misiunilor noastre din țările vecine”, a explicat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a mai arătat că autoritățile iraniene au restricționat comunicațiile, inclusiv accesul la internet, ceea ce a afectat inclusiv activitatea Ambasadei României.

„Am convocat la MAE reprezentanții Iranului, pentru că erau încălcate convențiile internaționale. După aceste discuții, situația s-a remediat parțial și am putut facilita transmiterea de mesaje între cetățenii români și familiile lor din țară”, a declarat ministrul.

Estimările MAE indică o comunitate de aproximativ 400 de români în Iran, cu care autoritățile române păstrează un contact constant. În cazul familiilor mixte, fiecare situație este analizată individual, în funcție de cererile de asistență consulară.

(sursa: Mediafax)