Toto Dumitrescu scapă de închisoare, dar primește muncă în folosul comunității

Judecătoria Sectorului 1 București l-a condamnat luni, 20 aprilie 2026, pe Dumitrescu Badea-Ilie, cunoscut drept Toto Dumitrescu, la 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia, potrivit minutei instanței. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 3 ani.

În același timp, judecătorii i-au interzis dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicul pentru care este necesar permis de conducere, pentru o perioadă de 3 ani, interdicția urmând să se aplice de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Pe durata termenului de supraveghere, Dumitrescu va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, să anunțe orice schimbare de domiciliu ori a locului de muncă și să comunice informații privind mijloacele sale de existență. Instanța a mai dispus ca acesta să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la una dintre instituțiile ce vor fi stabilite de Serviciul de Probațiune București.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Dosarul are legătură cu accidentul rutier produs pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei. În urma impactului, o șoferiță de 23 de ani a fost rănită și transportată la spital, iar un alt autoturism a fost avariat. După accident, Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la fața locului și a fost găsit de polițiști după aproximativ 48 de ore, într-un apartament, fiind ulterior dus la audieri. MEDIAFAX a publicat atunci imagini exclusive cu acesta în custodia Poliției Rutiere.

În același dosar, anchetatorii au arătat că actorul a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină. Toto Dumitrescu declara atunci că nu consumase droguri și că a fugit pentru că „s-a speriat”.

Cazul nu este primul episod penal din istoricul său judiciar. Toto Dumitrescu mai fusese condamnat în 2021 la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

