TPBI va lansa un sistem de dispecerizare în timp real pentru mijloacele de transport care va include operatorii din zona București și Ilfov

Astfel va fi realizat un sistem unic ce va acoperi toți operatorii de transport oferind datele direct TPBI, nu prin operatori sau aplicațiile operatorilor cum se întâmpla în prezent.

De asemenea, a mai fost lansată o procedură de consultare pentru „Determinare valoare estimata pentru un centru de date pentru sistemele informatice aferente transportului public din regiunea București-Ilfov”. Consultarea vizează obținerea de informații tehnice și financiare privind furnizarea unui sistem complet, care să includă echipamentele hardware, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a centrului de date. În documentația licitației se scrie că nu sunt acceptate oferte parțiale, furnizorii interesați fiind obligați să transmită propuneri integrate care să respecte toate cerințele minime stabilite de TPBI.

Consultarea vizează obținerea de informații tehnice și financiare de la operatorii economici interesați, pe baza unui document descriptiv pus la dispoziție de TPBI. Sistemul propus ar urma să includă componente integrate pentru monitorizarea vehiculelor, transmiterea datelor în timp real, gestionarea incidentelor, optimizarea traseelor și suport pentru activitățile de mentenanță. Pentru a participa, companiile trebuie să transmită o ofertă completă, care să acopere toate cerințele minime stabilite, fără posibilitatea depunerii unor propuneri parțiale.

Documentația solicită furnizorilor o ofertă de preț structurată pe tranșe de cantități, un grafic detaliat de livrare pentru fiecare componentă a sistemului, un plan de acțiune pentru mentenanță și o metodologie privind integrarea principiilor de dezvoltare durabilă, inclusiv respectarea criteriilor DNSH și a cerințelor privind adaptarea la schimbările climatice. TPBI încurajează, de asemenea, transmiterea de recomandări și sugestii pentru îmbunătățirea documentației tehnice. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 27 februarie 2026, iar perioada de consultare se încheie pe 6 martie 2026.

TPBI urmărește prin această inițiativă o achiziție strategică ce ar putea transforma modul ulterioară prin intermediul cărei va gestionată flota de transport public din București și Ilfov.