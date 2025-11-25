Trafic închis temporar pe DN 15, în județul Mureș, pentru îndepărtarea unor roci de pe versant

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că miercuri, 26 noiembrie, circulația va fi închisă pe DN 15 Reghin- Toplița, în județul Mureș.

Restricția se va aplica în intervalul 11.00 - 12.00, în zona localității Neagra, pentru dislocarea unor roci instabile de pe versant.

Măsura este necesară pentru a preveni eventuale accidente cauzate de căderile de pietre, au transmis autoritățile.

Polițiștii recomandă șoferilor să își planifice traseul în funcție de această restricție, să respecte indicațiile echipelor aflate în teren și să manifeste prudență în apropierea zonei de lucrări.

Traficul va fi reluat în condiții normale după finalizarea operațiunilor de securizare a versantului.

(sursa: Mediafax)