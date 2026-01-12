Trafic restricționat pe un drum național din nordul României din cauza ninsorii

Londonezii au respectat o tradiție anuală și şi-au dat jos pantalonii la metrou. Un bărbat i-a acoperit ochii fiului: „N-ai ce să vezi”
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier a fost restricționat pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 19 Suceava – Siret.
Măsura se aplică pe un sector de drum din apropierea localității Huta Certeze, județul Satu Mare.
Restricția a fost impusă „din cauza ninsorii și a condițiilor de drum”.
Autoritățile estimează „reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 13:00”.
(sursa: Mediafax)
