Trafic restricționat pe un drum național din nordul României din cauza ninsorii

de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   14:15
Traficul auto a fost restricționat pe un drum național din nordul României din cauza ninsorii. Decizia a fost luată luni și vizează camioanele. Circulația ar putea reveni la normal pe parcursul după amiezii.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier a fost restricționat pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 19 Suceava – Siret.

Măsura se aplică pe un sector de drum din apropierea localității Huta Certeze, județul Satu Mare.

Restricția a fost impusă „din cauza ninsorii și a condițiilor de drum”.

Autoritățile estimează „reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 13:00”.

