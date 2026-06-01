Românii se întorc din minivacanță, traficul e paralizat! Haos pe A1, A2 și DN1 și rutele alternative oferite de Poliție

Centrul INFOTRAFIC anunță că traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe A1, A2, și DN1, pe fondul revenirii turiștilor în București după minivacanța de Rusalii.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că valorile de trafic sunt intense pe sensul spre Capitală al Autostrăzii A1 București – Pitești”. transmit autoritățile.

Autoritățile recomandă șoferilor să își reconfigureze traseul spre Autostrada A0, cu acces din A1 la kilometrul 18.

De pe A0 se poate ieși în zona Bragadiru (km 83), Jilava - Șoseaua Giurgiului (km 75) sau Popești-Leordeni - Berceni (km 61).

Traficul se desfășoară cu dificultate și pe A2 și pe DN1, pe sensurile spre București, respectiv Ploiești.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice cu atenție condițiile de trafic înainte de plecare și să opteze pentru rute alternative atunci când situația o impune.

Totodată, autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să evite activitățile care le pot distrage atenția de la condus, să nu efectueze depășiri ale coloanelor de autovehicule și să nu utilizeze banda de urgență a autostrăzilor.

