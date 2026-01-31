Tragedie în Tulcea: o elevă de 18 ani a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a fost sesizat, în jurul orei 16:15, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unei persoane de sex feminin fără semne vitale, într-un apartament închiriat din municipiu. La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și unul al Serviciului de Ambulanță Județean, care au confirmat decesul. Din primele informații, se pare că tânăra a ales să-și pună capăt zilelor.

Victima a fost identificată ca fiind o tânără de 18 ani, din localitatea Babadag, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea. Cazul a fost preluat de organele de cercetare penală, sub supravegherea Parchetului competent, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și cauzelor decesului.

În urma evenimentului, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate față de familia îndoliată, colegii și profesorii elevei. Instituția a anunțat că, la nivelul unității de învățământ, vor fi puse la dispoziție servicii de consiliere psihologică pentru elevi și cadre didactice, prin intermediul consilierilor școlari, pentru a oferi sprijin emoțional în aceste momente dificile.

De asemenea, părinții sunt încurajați să discute deschis cu copiii lor și să solicite ajutor specializat atunci când este necesar.

O elevă apreciată, fără semnale de alarmă la școală

Raluca era elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Spiru Haret și era cunoscută drept o tânără implicată, comunicativă și sociabilă. Conducerea colegiului a precizat că eleva avea o relație foarte bună atât cu dirigintele, cât și cu colegii de clasă, neexistând indicii de agresiune sau bullying în mediul școlar.

Mai mult, Raluca obținuse rezultate foarte bune la învățătură — media școlară intermediară era 9,35 — și se afla pe panoul de onoare al școlii, după ce câștigase Premiul I la un concurs județean în anul școlar precedent. Reprezentanții unității de învățământ au subliniat că, în ultimii ani, la clasă s-au desfășurat constant activități de prevenire a violenței, bullyingului și de dezvoltare a inteligenței emoționale, la care eleva a participat activ.

Potrivit conducerii școlii, Raluca provenea dintr-un mediu familial stabil, iar părinții erau în legătură permanentă cu dirigintele, monitorizând împreună evoluția ei școlară și comportamentală. În acest context, reprezentanții colegiului afirmă că instituția nu are nicio legătură cu tragica decizie a elevei și își exprimă convingerea că ancheta va confirma acest lucru.

Dincolo de ancheta aflată în desfășurare, tragedia scoate la lumină un fenomen alarmant. Specialiștii atrag atenția că adolescența este una dintre cele mai vulnerabile perioade din punct de vedere emoțional, iar presiunile sociale, relațiile toxice, anxietatea legată de viitor, performanța școlară sau lipsa comunicării pot conduce la suferințe greu de gestionat.

Mesajele de durere apărute în mediul online, inclusiv cel sfâșietor al mamei tinerei, reflectă șocul și neputința familiilor care se confruntă cu astfel de pierderi. În același timp, cazul readuce în discuție nevoia urgentă de dialog real cu adolescenții, de educație emoțională, de sprijin constant și de acces facil la servicii de consiliere.

Autoritățile, școlile și părinții sunt îndemnați să trateze cu maximă seriozitate semnalele de alarmă, chiar și pe cele aparent minore. Specialiștii subliniază că a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci un pas esențial spre vindecare.

Dacă tu sau cineva apropiat trece printr-o perioadă dificilă, este important să știți că există sprijin: consilieri școlari, psihologi, cadre didactice și servicii specializate pot oferi ajutor. Discuțiile deschise și intervenția la timp pot salva vieți.