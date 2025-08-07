Traian Băsescu își recapătă drepturile de fost președinte

Decizia vine după ce Curtea Constituțională a dat câștig de cauză fostului președinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea privilegiilor prezidențiale.

Guvernul urmează sa aprobe în ședința de vineri, 8 august, un proiect de hotărâre de guvern (HG) „privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”, transmite Palatul Victoria.

Potrivit unor surse politice guvernamentale consultate de Gândul, vila ar urma să îi fie atribuită lui Traian Băsescu, în urma deciziei CCR, prin care își recapătă drepturile de fost președinte.

De altfel, ultima ieșire publică a lui Traian Băsescu a fost la Cotroceni, la sicriul lui Ion Iliescu, însoțit de un agent SPP.

Băsescu rămăsese fără aceste drepturi în 2022, în urma unei decizii a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), care a stabilit definitiv că a colaborat cu Securitatea, sub numele conspirativ „Petrov”.

În baza acestui verdict, Administrația Prezidențială i-a retras beneficiile acordate foștilor președinți, inclusiv locuința de protocol, paza SPP și indemnizația lunară.

(sursa: Mediafax)