Still Nia, o poveste despre rănile invizibile și amintirile pe care le purtăm în corp, din 30 ianuarie pe marile ecrane

Între documentar și poezie vizuală, filmul își găsește forța în povestea Ștefaniei – Nia, numele de alint pe care părinții i l-au dat în copilărie –, care începe să-și deschidă trecutul ca pe o rană veche, dar încă vie. Filmul urmărește cu o sensibilitate rară felul în care amintirile se insinuează în corp, cum îl modelează, îl blochează sau îl eliberează, într-o explorare cinematografică remarcabilă.

Still Nia o aduce în prim-plan pe Ștefania, care, după 15 ani de suferințe cauzate de o serie de greșeli medicale din copilărie, încearcă să-și regăsească identitatea la 30 de ani, să se reconecteze cu corpul său înstrăinat și cu copilul ei interior. Dansul devine un nou limbaj în drumul vindecării rănilor și al relației cu mama. Still Nia a câștigat premiul pentru Cel mai Bun Documentar Românesc la Festivalul Astra de la Sibiu și Premiul Publicului în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, singurul premiu acordat în festival, la secțiunea Avanpremierele Toamnei.

Regizoarea Paula Oneț spunea într-un interviu că s-a gândit mult la victimele de malpraxis din România, prinse între vulnerabilitățile inerente ale actului medical și un sistem medical precar și deficitar, o situție complexă în care factorul uman nu este singurul responsabil:

„Dar acest film nu este nici despre medici, nici despre sistemul medical românesc, ci despre Ștefania, care e una dintre aceste persoane care a suferit din cauza malpraxisului. Din curajul ei am învățat că drumul spre reziliență este unul sinuos, că probabil nu ne vindecăm niciodată de o copilărie sau un trecut dureros, dar putem să învățăm cum să reacționăm la el, cum să-l transformăm. Prin artă, prin cuvinte, prin corp, prin relația cu ceilalți.”

Întâlnirea dintre regizoarea Paula Oneț și Ștefania Becheanu, protagonista filmului, are loc pe scena artistică din Metz, Franța. Aproape organic, în fața camerei, Ștefania decide să lase să iasă la suprafață un trecut pe care îl reprimase timp îndelungat: copilăria petrecută prin spitalele românești, ani în care corpul ei a fost ținut într-o captivitate invizibilă, departe de orice formă de sport. Filmul pornește de aici – din actul vulnerabil al mărturisirii și din dorința Ștefaniei de a se reconecta cu propriul corp, nu prin recuperarea excesivă a timpului pierdut, ci prin înțelegere și ascultarea semnalelor pe care i le transmite. Dansul contemporan, mișcarea sensibilă, arta și imaginația o ajută pe Ștefania să se exprime, să construiască punți către libertatea pe care nu a avut-o niciodată micuța Nia. Imaginea directoarelor de imagine, Carmen Trofeni și Paula Oneț, nu investighează în mod intruziv, ci însoțește suferința, cu respect, în tot procesul ei de ieșire la lumină. Rezultatul este un film în care gestul, respirația și tăcerea devin limbaje ale vindecării. Spectatorul este prins aproape hipnotic în fluiditatea gesturilor, a desenelor și a vocii calde a Ștefaniei.

Cu o estetică atent compusă și o intimitate care nu alunecă în gratuitate, Still Nia este un docu-dramă despre memorie, vulnerabilitate și renașterea prin ascultarea memoriei corpului, fie cu durere, fie speranță. Un film puternic și delicat, cu un personaj fascinant prin vulnerabilitatea sa.

Still Nia, distribuit de microMultilateral, intră în cinematografe din 30 ianuarie 2026. Seria de proiecții speciale începe la Cluj-Napoca, unde publicul este așteptat pe 31 ianuarie, de la ora 17:00 la Cinema Victoria. După film, Ștefania Becheanu, Paula Oneț și conf. dr. psih. Simona Ștefan vor deschide o discuție despre experiența artistică și personală legată de film, completată de perspectiva profesionistului asupra temelor abordate.

Echipa filmului este compusă din Paula Oneț (regizor și scenarist), Carmen Tofeni și Paula Oneț (imagine), Alexandra Diaconu (montaj), Ștefania Becheanu (muzică), Marius Leftărache (design de sunet), producătorii Diana Caravia și Ada Solomon (microFILM, România), Cédric Bonin (Seppia, Franța) și Carmen Rizac (Avanpost, co-producător). Din distribuție fac parte Ștefania Becheanu și Maria Becheanu.

Paula Oneț

Atât director de imagine, cât și regizor de film, Paula Oneț este implicată în filme documentare și proiecte transdisciplinare. Scurtmetrajul documentar „După Fel și Chip” a avut premiera la Festivalul de Film de la Karlovy Vary și a fost proiectat în multe festivaluri din întreaga lume (Dok Leipzig, TIFF, Zagreb Dox, etc.), fiind premiat pentru Cel mai bun film, Cel mai bun documentar, Cel mai bun scurtmetraj și Premiul Publicului. Un alt scurtmetraj, „Sarmale”, face parte din proiectul internațional „Grandmas Project”, un web-series citat de The New York Times.

Proiectele multimedia includ scurtmetraje hibride, filme de dans, instalația multimedia „Site Under Construction” (prezentată la Bienala de Arhitectură de la Veneția) și instalația interactivă „4GenWomen” (prezentată la Galeria Națională de Artă din Praga și alte galerii din Turcia, România și Spania).

„Still Nia” a câștigat premiul pentru Cel mai Bun Documentar Românesc la Festivalul Astra de la Sibiu și Premiul Publicului la Les Films de Cannes à Bucarest, singurul premiu acordat în cadrul festivalului, la secțiunea Avanpremierele Toamnei.

______________________________________________________________________

O producție: microFilm (România), Seppia (Franța) și Avanpost (România)

Cu sprijinul: Centrului Național al Cinematografiei, Centre National du Cinéma et de L'image Animée, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, Procirep – Société des Producteurs et Angoa, Ministère de la Culture / Direction générale de la Création Artistique, Plateforme Tënk

Partener: Centrul Național al Dansului București

Parteneri media: Radio Guerrilla, Films in Frame, Pagina de psihologie, Cinefan, Movienews.ro, Munteanu, Liternet, happ.ro, FILM, BIZ, cinefilia.ro, Daily Magazine