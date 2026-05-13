Transelectrica reacționează după oprirea simultană a reactoarelor de la Cernavodă

„În contextul indisponibilității temporare a celor două unități nucleare de la CNE Cernavodă, Sistemul Electroenergetic Național întâmpină un grad ridicat de solicitare operațională, specifică unor astfel de situații excepționale de funcționare. Specialiștii Operatorului de Transport și de Sistem, Transelectrica, în strânsă colaborare cu specialiști ai tuturor entităților operaționale din SEN, monitorizează permanent evoluția parametrilor SEN și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și a echilibrului producție – consum”, se arată în comunicatul emis miercuri.

Cu toate acestea, Transelectrica dă asigurări că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță, „în conformitate cu standardele de operare”.

„Rețeaua electrică de transport a României funcționează interconectat cu sistemele electroenergetice europene, iar această interconectare contribuie semnificativ la creșterea rezilienței și la diminuarea riscului apariției unor perturbări majore în funcționare. În perioadele cu consum ridicat și producție internă redusă, utilizarea schimburilor transfrontaliere de energie reprezintă un mecanism normal de funcționare a pieței și a sistemului energetic european interconectat”, mai precizează instituția.

Anunțul Transelectrica vine în contextul în care Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a apariției unei disfuncționalități la un izolator aferent unui transformator de evacuare putere.

Ulterior, în data de 7 mai, Nuclearelectrica SA a anunțat că Unitatea 2 a CNE Cernavoda va fi menținută în stare oprită o perioadă mai lungă de timp, după evaluările specialiștilor CNE Cernavodă.

În plus, conform planului de oprire planificată stabilit și bugetat, Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată începând cu data de 10 mai 2026.

„Atât lucrările aferente înlocuirii transformatorului la Unitatea 2, cât și lucrările aferente opririi planificate se vor executa în condiții de siguranță pentru personalul centralei, public și mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă și normelor de securitate nucleară”, se mai arată în anunțul Nuclearelectrica.

(sursa: Mediafax)