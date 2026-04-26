Reabilitarea liniilor de tramvai continuă: Un nou șantier modifică circulația STB de luni, 27 aprilie

de Redacția Jurnalul    |    26 Apr 2026   •   18:40
Liniile 53 și 331, deviate de luni pentru reabilitarea liniilor de tramvai

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TPBI din București, informează, vineri, că traseele tramvaielor de pe liniile 53 și 331 vor fi modificate, din cauza unor lucrări de reabilitare a șinelor de tramvai. Modificările se vor aplica începând de luni, 27 aprilie.

„Începând de luni, 27.04.2026, liniile 53 și 331 vor funcționa pe trasee modificate, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și Strada Piatra Morii, din nord-vestul Capitalei”, potrivit TBPI.

Sursa citată informează că linia de tramvai 53 va funcționa pe un traseu scurtat, între terminalul „Mezeș” și Bd. Bucureștii Noi, astfel: „Mezeş”, Șos. Chitilei, Bd. Bucureştii Noi, cu ȋntoarcere ȋn „Depoul Bucureştii Noi” și retur.

Linia de autobuz 331 va funcționa, pe sensul către „Cartier Dămăroaia”, astfel: „Piața Romană”, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Dacia, Calea Dorobanți, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Natației, Str. Piatra Morii, cu întoarcere după scuarul central de la intersecția cu Bd. Gloriei, terminal „Cartier Dămăroaia”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat, potrivit TPBI.

Informații despre programele de circulație pot fi aflate pe platforma maps.mo-bi.ro, pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul operatorului de transport, https://stb.ro.

(sursa: Mediafax)

 

