Traseul liniei de autobuze 343 va fi modificat, de sâmbătă

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), linia 343 va funcţiona astfel: pe sensul spre "Cartier Henri Coandă" - "Fundeni", Str. Piersicului, Str. Drumul Gării, Drumul Iza, Şos. Fundeni, Str. Gherghiţei, Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Şos. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca, Şos. Pipera, Podul Pipera, Bd. Pipera, Str. Câmpul Pipera, Bd. Mircea Veroiu, Drumul Nisipoasa, Bd. George Constantin, "Cartier Henri Coandă".



Pe sensul spre "Fundeni" va circula pe traseul: "Cartier Henri Coandă", Bd. George Constantin, Str. Biharia, Bd. Mircea Veroiu, Str. Câmpul Pipera, Bd. Pipera, Podul Pipera, Şos. Pipera, Calea Floreasca, Şos. Fabrica de Glucoză, Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Str. Gherghiţei, Şos. Fundeni, Drumul Iza, Drumul Gării, Str. Piersicului, "Fundeni".



Ca urmare a modificării traseului, autobuzele liniei 343 nu vor mai efectua staţiile: "Şoseaua Fabrica de Glucoză", "Ancuţa Băneasa", "Sala Lucian Grigorescu", "Piaţa Dorobanţi", "Piaţa Charles de Gaulle" şi "Parcul Regele Mihai I" (pe ambele sensuri), "Şoseaua Pipera" (pe sensul spre "Cartier Henri Coandă"), "Piaţa Dorobanţi" şi "Ceaikovski" (pe sensul spre "Fundeni").



Totodată, staţia "M Aurel Vlaicu" (de pe ambele sensuri) va fi relocată pe Calea Floreasca.