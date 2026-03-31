Pelerinajul de Florii: Programul complet al procesiunii care traversează inima Capitalei

Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor organizează, sâmbătă, 4 aprilie 2026, tradiționalul Pelerinaj de Florii, evenimentul care precede sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim.

La procesiune sunt așteptați să participe ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși din București și județul Ilfov.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Pelerinajul va începe la Catedrala Națională și va continua pe un traseu care traversează centrul orașului:

Strada Izvor – Paraclisul Catedralei Naționale – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii (latura de vest) – Crucea brâncovenească – Colina Bucuriei – Catedrala Patriarhală.

Pe parcursul procesiunii sunt prevăzute două opriri: la Paraclisul Catedralei Naționale și la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei.

Manifestările vor începe la ora 15:00, cu slujba Vecerniei, oficiată la Catedrala Națională.

La ora 16:00 va avea loc sfințirea ramurilor de salcie, care vor fi oferite credincioșilor, iar la 16:15 procesiunea va porni spre Catedrala Patriarhală.

Prima oprire este programată la ora 16:30, la Paraclisul Catedralei Naționale, iar a doua la ora 17:30, la Crucea brâncovenească.

Procesiunea se va încheia în jurul orei 17:45, la Catedrala Patriarhală.

La finalul pelerinajului, participanții vor fi întâmpinați de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Acesta va sfinți icoana sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură.

Pelerinajul de Florii este unul dintre cele mai importante evenimente religioase organizate anual în Capitală, reunind mii de credincioși în ajunul uneia dintre marile sărbători creștine.

(sursa: Mediafax)