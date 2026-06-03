Limba română: Ce înseamnă cuvântul „discrepanță”

El este folosit atunci când există diferențe semnificative între două sau mai multe lucruri care, în mod normal, ar trebui să fie asemănătoare sau să coincidă. Deși termenul poate părea sofisticat, sensul său este relativ simplu și se referă la lipsa de concordanță sau la existența unor neconcordanțe evidente.

Definiția cuvântului „discrepanță” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), discrepanță înseamnă:

„Nepotrivire, neconcordanță, diferență între două sau mai multe lucruri care ar trebui să coincidă.”

Termenul provine din limba franceză (discrépance), având la origine latinescul discrepantia, care înseamnă „dezacord” sau „lipsă de armonie”.

Ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, o discrepanță

În limbajul obișnuit, o discrepanță apare atunci când există o diferență evidentă între ceea ce este declarat și ceea ce se întâmplă în realitate sau între două informații care nu se potrivesc.

De exemplu:

Dacă două documente conțin date diferite despre aceeași situație, există o discrepanță între informații.

Dacă salariile cresc, dar puterea de cumpărare scade, economiștii pot vorbi despre o discrepanță între venituri și costul vieții.

Dacă promisiunile unei persoane nu sunt susținute de fapte, se poate spune că există o discrepanță între vorbe și acțiuni.

În ce contexte este folosit termenul

În economie

Cuvântul apare frecvent în analize economice.

Exemplu:

„Există o discrepanță semnificativă între salariile din mediul urban și cele din mediul rural.”

În acest caz, termenul evidențiază diferențele importante dintre două situații comparabile.

În statistică și cercetare

Specialiștii folosesc termenul atunci când datele obținute nu coincid cu cele estimate sau raportate.

Exemplu:

„Raportul a identificat discrepanțe între datele colectate și cele raportate oficial.”

În viața de zi cu zi

Discrepanța poate apărea și în relațiile personale sau profesionale.

Exemple:

„Există o discrepanță între așteptările angajaților și oferta companiei.”

„Am observat o discrepanță între ceea ce mi-ai spus ieri și ceea ce ai afirmat astăzi.”

Sinonime pentru „discrepanță”

Printre cele mai utilizate sinonime se numără:

neconcordanță;

nepotrivire;

diferență;

dezacord;

divergență;

contradicție.

Alegerea sinonimului depinde de contextul în care este folosit cuvântul.

Exemple de propoziții

Pentru o mai bună înțelegere, iată câteva exemple:

„Ancheta a scos la iveală mai multe discrepanțe în documentele analizate.”

„Există o discrepanță între promisiunile electorale și măsurile adoptate ulterior.”

„Profesorul a observat discrepanțe între răspunsurile elevilor și informațiile din manual.”

„Statisticile indică o discrepanță majoră între diferitele regiuni ale țării.”

De ce este important să înțelegem sensul acestui cuvânt

„Discrepanță” este un termen folosit pentru a evidenția diferențe, neconcordanțe sau contradicții între informații, situații ori rezultate. Înțelegerea sensului său ajută la interpretarea corectă a știrilor, analizelor economice și documentelor oficiale, unde acest cuvânt apare frecvent.

Pe scurt, atunci când două lucruri nu se potrivesc sau nu coincid așa cum ar trebui, putem vorbi despre o discrepanță.